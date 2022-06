Plataformas de streaming de películas

Las películas han encontrado un nuevo formato: el streaming. Aunque existe desde hace varias décadas, está más de moda que nunca. Es una innovación, ya que las obras cinematográficas antes se mostraban en cine. Después, llegó la televisión y, más tarde, los equipos de reproducción como Betamax, VHS, DVD o Blu-ray. Ahora, gracias a la conectividad a internet de los televisores, han aparecido las opciones de streaming.

Las plataformas de streamingtrabajan con una conexión a la red. El usuario paga una suscripción mensual y tiene acceso a un amplio catálogo de películas. Este formato sustituye a las antiguas tiendas de alquiler de vídeo. Hoy en día, las personas solo deben suscribirse a una plataforma y ver el contenido de su elección. No obstante, hay tantas alternativas que los usuarios se preguntan cuál es la mejor plataforma para ver películas. En este sentido, la página web española Sensei Anime ha creado una serie de criterios y un ranking sobre algunas de las plataformas más óptimas para ver películas.

Criterios para elegir una plataforma para ver películas Estos criterios son interesantes, ya que permiten evaluar todos los aspectos de estas plataformas. Hay que entender que no solo importa el catálogo, sino cuestiones como la facilidad con que se mueve la imagen, la usabilidad de la plataforma, la sencillez de búsqueda, el soporte y, por supuesto, el aspecto estético. Los expertos en entornos digitales invitan a valorar siempre estas opciones.

El coste de la plataforma: ver si el precio resulta rentable, de acuerdo al servicio requerido.

El catálogo: no solo se trata de cantidad de películas, sino de la calidad de las mismas.

Perfil de la plataforma: hay algunas dedicadas al cine de autor, otras a películas más comerciales, algunas con contenido infantil, etc. El usuario elige lo que desea ver.

Uso de la plataforma: que sea fácil de manejar, con buena búsqueda. Además, se recomienda revisar tanto la plataforma en navegador web como en la app.

Finalmente, es importante cotejar si las plataformas ofrecen contenido actualizado. ¿Qué significa esto? Pues, que cada cierto tiempo tengan alguna novedad. Un catálogo estático rápidamente se agota. El usuario tiene que exigir cosas nuevas para seguir pagando la suscripción.

Algunas de las plataformas para ver películas más valoradas en la actualidad A continuación, se presentan algunas de las plataformas más conocidas, a la vez que valoradas, para visualizar películas. Se organizan según popularidad y cantidad de suscriptores, aunque este aspecto no necesariamente señala que sean las mejores para ver estos contenidos.

Netflix La única plataforma que supera los 200 millones de suscriptores. Es la plataforma de streaming más conocida del planeta. Además, es la primera que logra un éxito rotundo entre los suscriptores. Es importante señalar que su catálogo, para el año 2022, abarca un aproximado de 122 películas.

Tiene una suscripción de coste un tanto elevada, pero la plataforma funciona muy bien, incluso con poca velocidad de conexión. Es necesario añadir que su app es bastante fluida. También, que quizás tiene el mejor buscador de todas las plataformas de streaming. Una excelente opción, aunque buena parte de su contenido ha pasado a otras plataformas.

Amazon Prime Es complicado saber su cantidad de suscriptores. Mucha gente se suscribe al servicio de compras y envíos de Amazon y, colateralmente, obtiene la suscripción de películas. No obstante, se estima que ronda los 170 millones de suscriptores. Es otra buena plataforma, con aproximadamente unas 300 películas. Además, permite alquilar otras mediante pago por cada una.

Tal vez, Amazon es la plataforma que más tiende a perder suscriptores. El reciente empuje de Disney+ y de HBO+ ha hecho que mucha gente migre a esas plataformas. No obstante, se mantiene muy bien ubicada gracias a la variedad de películas que ofrece. Es importante señalar que uno de los puntos fuertes de Amazon son las películas y no tanto las series. Tiene un buscador bastante aceptable y permite tener a varios usuarios conectados a la vez.

Disney+ Esta plataforma engloba el contenido infantil tradicional, al cual se añaden las producciones de Lucasfilm (la franquicia de Stars Wars). Tiene muchos dibujos animados, pues engloba todas las películas Disney tradicionales y más recientes. Se calcula que engloba cerca de 80 películas, siendo una plataforma bastante robusta tanto en navegador como en la app. Por supuesto, tiene toda la calidad y el prestigio de Disney.

Las categorías se separan en: Disney, Pixar, Marvel, Stars Wars y National Geographic. Además, posee una versión extendida con Stars+ o con Hulu. En tales casos, hay películas para gente de más edad.

HBO+ Se trata de un streaming que parece emerger con fuerza. Está cerca de los 80 millones de suscriptores y tiene un catálogo de películas que supera la centena. Posee una sección de películas clásicas, así como otras de reciente estreno. La variedad es muy grande, siendo una de las plataformas más completas y versátiles en su catálogo.

Tal vez, la desventaja de HBO+ es que es una plataforma pesada. Tarda en abrir y necesita de una buena conexión. A su vez, el buscador no es tan potente como el de Netflix y las películas no están tan ordenadas como en Disney+. No obstante, tiene uno de los mejores catálogos de películas entre los streamings actuales.

Apple TV La gente de Apple se lanzó al mundo del streaming. Ocurre que Apple TV hereda el mismo perfil que los productos de Apple: busca la calidad. Su catálogo no es tan amplio, pero suele tener producciones bastante reconocidas por sus guionistas y actores. Tiene un coste bastante asequible, aunque con el detalle de que la plataforma parece funcionar mejor en ordenadores de Apple. Igualmente, la app solo está presente en iPhone.

Aquí viene un punto a considerar: si Apple TV se usa fuera del entorno Apple, no es una buena plataforma de búsqueda. Hay que buscar los contenidos uno a uno, siendo incómodo.

Movistar+ Esta plataforma española tiene bastante éxito en su país. Los españoles la contratan más que a Netflix, Amazon, HBO y muchas más. Su catálogo de películas es muy amplio, llegando casi a las 300 películas. Una de las ventajas es que el usuario compra al mismo tiempo el streaming y el servicio de suscripción a internet. Tal vez, el problema es que es un tanto caro. A su vez, que solo permite conectar dos dispositivos al mismo tiempo.

Respecto a la plataforma, es bastante cómoda y se usa con facilidad, aunque está limitada al territorio español. Un buen catálogo de películas sustenta a esta plataforma, que también cuenta con una más que aceptable app. Una buena opción para los amantes del cine.

Paramount+ Tiene las películas de esta productora, entre las que destaca El Padrino. Su catálogo no es tan amplio, pero es de bastante calidad. Por lo tanto, se trata de una plataforma para usuarios que desean ver cine un tanto selecto. No hay que olvidar que Paramount lleva décadas haciendo películas, algunas bastante clásicas como Pulp Fiction, Jurassic Park, Forrest Gump, etc.

La plataforma es bastante sencilla. Tal vez, no es tan completa como la de Netflix o HBO. No obstante, cada vez es mejor. Es un streaming que pareciera compartir algunas peculiaridades con Apple TV: catálogo corto y excelente, así como un diseño de plataforma que aún luce en proceso y menos elaborado que el de la competencia.

Mubi Es una plataforma centrada en el llamado “cine independiente”. Es un perfil muy diferente al de Netflix, Disney o HBO, que solamente trabajan con cine comercial. Es importante señalar que en Mubi se consiguen bastantes películas de cine español, así como de otras regiones del mundo. La plataforma es muy ordenada, con excelente uso y funcionamiento. Por lo tanto, es una buena opción para ver películas hechas con un cariz distinto al de los famosos estudios de Hollywood.

Este catálogo está lleno de realizaciones distintas, que incluso pueden sonar desconocidas. No obstante, hay un público que gusta de estas realizaciones. Se trata de una plataforma con una cantidad menor de suscriptores, pero que apunta a un público más reducido. Su coste es módico y su catálogo extenso. Ofrece películas de países de casi todo el planeta. Como es de suponerse, tiene contenidos en gran variedad de idiomas.