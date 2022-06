¿Cómo conseguir clientes en internet sin riesgo? Emprendedores de Hoy

jueves, 23 de junio de 2022, 15:12 h (CET)

Para ser exitoso en el mundo digital no basta con que las compañías y emprendedores tengan presencia online, sino que hay que alcanzar visibilidad. Un gran número de negocios cierra porque no consiguen dar a conocer su propuesta de valor. Y es aquí donde gana un papel protagónico el trafficker digital, una nueva figura de profesionales que está dando de qué hablar.

Siguiendo esta línea, nace Agencia TraficOnline como alternativa para conseguir clientes potenciales haciendo uso de las redes sociales. Aplicando su estrategia ACC (atracción, captación y conversión), han logrado excelentes resultados.

Conseguir clientes potenciales contratando los servicios de un trafficker digital La situación empresarial actual, en todos los ámbitos y sectores, se caracteriza por una enorme competitividad. Esto exige una inversión en términos de visibilidad, notoriedad y reputación. Si los potenciales clientes desconocen la existencia de un negocio, difícilmente podrán tenerlo en cuenta al decidir sus compras.

Agencia TraficOnline se encargan básicamente de comprar el tráfico online de una marca o empresa para convertirlo en clientes potenciales. Es decir, este equipo asume la planificación y la gestión de la publicidad en internet relacionada con cualquier tipo de proyecto. Las principales responsabilidades y obligaciones de esta agencia son diseñar, desarrollar, supervisar y optimizar las campañas digitales de publicidad de cada cliente, pero todo esto está enfocado en conseguir el email, nombre y teléfono del cliente potencial.

No son pocos los negocios que desaparecen, debido a que no han sido capaces de convertirse en visibles. Solo una estrategia de medios digitales precisa, segmentada para el cliente ideal ejecutada por expertos, como los de la Agencia TraficOnline, es capaz de evitar esta debacle en un entorno tan exigente y competitivo como el actual.

Agencia TraficOnline recurre a su estrategia ACC para lograr clientes La Agencia TraficOnline ha desarrollado la estrategia ACC buscando aportar soluciones a los negocios de cualquier sector. Estos se encargan de realizar un análisis profundo, evitando dejar fuera cualquier aspecto importante. Luego desarrollan el cliente ideal de la empresa, con la finalidad de definir el perfil de las personas a quienes va dirigida la campaña.

Otro paso de su estrategia es crear una escalera de valor con una gran oferta irresistible. A esta le siguen otras pequeñas ofertas que tienen como objetivo fidelizar al cliente. A partir de la información obtenida de un embudo de ventas, desarrollan campañas en Facebook Ads, LinkedIn Ads, Instagram Ads, Google Ads, YouTube y otros medios. Hacer una segmentación del público objetivo es otro de sus puntos clave para conseguir clientes potenciales. Gracias a esto, pueden conocer las preferencias de los consumidores y su ubicación.

Debido a que cada campaña es diferente y no todas tienen el mismo resultado, la Agencia TraficOnline hace un seguimiento. Gracias a esto es posible saber cuáles son las estrategias que funcionan y cuáles no para modificarlas, detenerlas o crear nuevas.

Los expertos de Agencia TraficOnline se encargan de conseguir clientes potenciales mediante el empleo de estrategias en los medios digitales. Accediendo a su página web es posible solicitar una consultoría gratuita para conocer la cantidad de clientes a conseguir con su metodología.



