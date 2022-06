Emprendimiento femenino en el sector canino, por Ulises y Argos Emprendedores de Hoy

En la actualidad, el número de mujeres emprendedoras en España ha aumentado considerablemente. Esto es precisamente lo que se muestra en el último informe del Observatorio del Emprendimiento en España. Sin embargo, y pese a que en el sector canino hay una gran presencia de mujeres, hay ciertas especialidades en las que todavía no cuentan con la presencia suficiente (como pueden ser OCI o mantrailing), mientras que otras podría decirse que se han feminizado (este es el caso de las terapias asistidas con perros).

Noemí Haro, creadora de Ulises y Argos, educadora canina profesional y mentora de emprendimiento femenino en el sector canino, afirma que aún hoy las mujeres enfrentan grandes retos en este sector, por lo que ha decidido ser una ayuda para ellas.

Los retos del emprendimiento femenino Históricamente, las mujeres han sufrido una gran desventaja con respecto a los hombres en distintos aspectos sociales y económicos. El emprendimiento no es la excepción, y es por eso que aún en la actualidad, el promedio europeo sigue indicando una disparidad significativa en cuanto al género, aunque es importante destacar que se han dado importantes avances que parecen estrechar cada vez más esa disparidad. Aun así, las mujeres emprendedoras de la actualidad deben seguir enfrentándose a una gran cantidad de retos que hacen aún más difícil su camino al éxito profesional y empresarial. Entre ellos está la falta de referentes femeninos en esta área, la necesidad como principal motivación para emprender, la estructura masculinizada del mundo empresarial, actitudes machistas, el impacto negativo en su autoestima y falta de motivación, entre otros.Todo esto ha creado un muro prácticamente infranqueable, pero que aun así, muchas están dispuestas a superar.

Una comunidad online orientada a las mujeres emprendedoras del sector canino Noemí Haro es una mujer emprendedora y educadora canina profesional, que se define como amable y facilitadora de sueños, que basa su metodología de trabajo con perros en la empatía, la comunicación y el respeto. Ella también es mentora profesional de emprendimiento canino femenino, creadora de la firma Ulises y Argos, un proyecto de educación canina que, además, ofrece asesoría y formación tanto online como presencial para emprendedoras del mundo canino.

Ahora mismo, Ulises y Argos se ha convertido en toda una comunidad basada en la sororidad, la amabilidad, el compañerismo y la empatía no solo para los perros, sino también para las personas. Las mujeres que conforman esta comunidad online disfrutan entre otras cosas de masterclasses mensuales sobre educación canina, emprendimiento canino, sesiones de yoga, cursos de comunicación animal, acceso a material formativo como guías, cuadernos de trabajo, videotutoriales y mucho más.

El objetivo de este proyecto es que las mujeres que lo deseen puedan convertir su pasión por los perros en una profesión real, aprendiendo a mejorar el comportamiento canino desde una perspectiva amable, natural, empática y agradable. La comunidad de Ulises y Argos está lista para recibir, abrazar y preparar a todas estas mujeres que deseen ser parte del cambio definitivo en España y el mundo.



