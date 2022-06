Limpianet ofrece servicios de limpieza profesionales Emprendedores de Hoy

La precisión en la limpieza de establecimientos públicos comprende uno de los puntos más relevantes para agradar al cliente. Por esta razón, la desinfección aérea, contacto de superficies y la limpieza de tapizados se deben realizar de manera minuciosa para que se conviertan en lugares agradables para las personas.

Ya sean hoteles, restaurantes, embarcaciones, salas de cine u oficinas, Limpianet es una empresa que se especializa en la higienización y desinfección de todo tipo de zona en la que constantemente transita una gran cantidad de personas.

Realizar la limpieza de comercios con expertos Cuando se hace referencia a un establecimiento agradable y llamativo, generalmente el protocolo de saneamiento que se utiliza comprende un procedimiento riguroso, en el que no solo se elimina la suciedad visible, sino que también se eliminan los microorganismos invisibles, para proporcionar un sitio seguro y con mayor bienestar.

En este sentido, una empresa de limpieza profesional garantiza, además de buenos resultados finales, un procedimiento controlado en el que se cuida el mobiliario, mientras se ejecuta la desinfección.

Por su parte, Limpianet ofrece un proceso de limpieza de tapizados y desinfección de alto nivel que se encarga de eliminar toda la suciedad en los espacios donde pasan muchas personas diariamente. A diferencia de otros procesos de limpieza intermedios, este servicio se enfoca en expulsar las manchas evidentes, así como las bacterias y los virus resistentes que causan enfermedades.

Para complementar un proceso de lavado profundo, inicialmente se realiza una descontaminación de superficies como suelos, paredes, cristales y lámparas, con maquinarias profesionales y productos eco-eficientes. Estos, además de eliminar la suciedad visible, no contienen contaminantes.

Después, se lleva a cabo la desinfección aérea, en la que se implementa la niebla aséptica, que elimina hasta el 99,9 % de los patógenos en el aire. Este servicio en específico es uno de los preferidos, puesto que comprende una limpieza más profunda por medio de la pulverización de productos diluidos.

Limpieza de tapizados para todo tipo de establecimiento De manera particular, uno de los agentes con mayor cantidad de contaminantes son los tapizados (alfombras, colchones, sofás, sillas) y demás superficies que contienen tela.

Generalmente, están hechos con un tipo de material delicado, por lo cual deben ser limpiados con cuidado porque si se les aplica un producto inadecuado se pueden dañar de manera irreparable. Aunque existen diferentes tipos de limpieza para estos artefactos, la limpieza y desinfección profunda es un proceso que se debe realizar como mínimo una vez al año, para eliminar restos de comida, pelo de animal, suciedad y manchas.

Desde una perspectiva general, la limpieza siempre ha sido un punto clave para todo tipo de establecimientos y, gracias a las constantes actualizaciones del sector, empresas como Limpianet son capaces de ofrecer lo último en tecnología para la desinfección de espacios y tapizados. Por esta razón, para todos los comercios y oficinas que buscan el mejor servicio de limpieza, la empresa cuenta con un sitio web en el que se encuentran detalladamente el proceso que se aplica a las superficies más complicadas.



