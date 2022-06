Galerías Sofàs i Descans anuncia su nuevo nombre de marca, MIMMA GALLERY Emprendedores de Hoy

Un concepto renovado y a la vanguardia de las tendencias bajo una nueva imagen de marca.

Galerías Sofàs i Descans cierra el ejercicio de 2021 con 8,3 millones de euros.

Galerías Sofàs i Descans, empresa referente en el sector retail y especialista en sofás y descanso, con una trayectoria de más de 40 años que le avalan, anuncia su cambio de nombre por el de MIMMA GALLERY.

Con esta transformación, quieren reflejar qué quieren ser, pero sobre todo quiénes son y todo lo que están representando en el sector del retail, bajo la misma visión de siempre: ayudar a crear espacios en los que disfrutar vivencias únicas y especiales en el ámbito del hogar con propuestas de diseño extremadamente funcionales e identidad propia. Según expone la empresa: “A lo largo de nuestra trayectoria, hemos aprendido que son las personas y no los muebles los que transforman un espacio en un hogar, por eso nos gusta decir que, en realidad, no vendemos sofás, complementos o artículos de descanso, sino que vendemos confort, bienestar y calidad”.

Bajo este nuevo nombre, la marca contribuye a seguir reforzando su imagen de especialistas en sofás, descanso, decoración, además de ser un referente en productos de tapicería y ofrecer un servicio totalmente personalizado. Todo ello, lo consiguen a través de una amplia colección de diseños propios y exclusivos, que marcan tendencia en el sector para que todos los públicos encuentren su opción de confort ideal.

De esta manera, la renovación de su imagen se verá reflejada en todos sus puntos de venta abiertos en la provincia de Girona: Girona, Olot, Sant Antoni de Calonge, Palafrugell, Sarrià de Ter, Figueres y Blanes, que se convertirán en un oasis de paz y tranquilidad con un toque de aire fresco. Con estos siete puntos de venta, han cerrado el ejercicio del 2021 con una cifra de 8,3 millones de euros en ventas.

Si algo tiene claro la empresa que no quiere cambiar es seguir posicionados como una de las firmas líderes en aportar confort, bienestar y calidad de vida a todos los hogares, tal y como lo han estado haciendo hasta el momento.

La nueva imagen de marca de Galerías Sofàs i Descans estará disponible en todos sus establecimientos de la provincia de Girona a partir del 1 de junio de 2022.

Este cambio de imagen se sumará a las tiendas ya implantadas como MIMMA GALLERY, presentes con un total de 10 establecimientos en la Comunidad de Madrid, Zona de Levante y Zona Norte del país.

Sobre MIMMA GALLERY MIMMA GALLERY nace de la pasión de una familia que empezó su negocio hace más de 45 años. Está formada por un equipo de expertos que asesoran para que el cliente encuentre la mejor opción para sus momentos de relax. Su filosofía consiste en inspirar para crear un pequeño espacio donde reconectar con la tranquilidad. Actualmente, cuenta con 10 tiendas distribuidas por todo el territorio nacional: Europolis – Las Rozas (Madrid); San Sebastián de los Reyes (Madrid); Barajas – Plenilunio (Madrid); Madrid Centro; Alcorcón (Madrid); Santander, Galdakao (Bilbao), Benidorm, Alfafar y Vistahermosa (Alicante), donde se pueden encontrar todas aquellas piezas y mobiliario para crear un salón de ensueño.



