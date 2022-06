La relación entre nutrientes y fertilidad, por SanaExpert Emprendedores de Hoy

jueves, 23 de junio de 2022

Hoy en día, la infertilidad entre parejas es un tema que sigue rodeado de mitos y tabúes. Hay algunos casos que presentan complejas situaciones, pero la mayoría de las veces está relacionado con la mala nutrición.

Una alimentación saludable es esencial para mejorar la fertilidad en cualquier persona. Sin embargo, como señalan los especialistas de SanaExpert, en el caso de la mujer existe una relación directa entre ciertos nutrientes y fertilidad, que resultan esenciales para potenciar esta última y preparar a la mujer para el embarazo, así como para cubrir sus necesidades alimenticias durante la etapa de gestación.

La relación de la nutrición con la fertilidad Una dieta saludable y equilibrada es esencial durante el embarazo, pero también es importante para evitar problemas de fertilidad. Varios estudios demuestran que existe una relación entre desórdenes alimenticios e infertilidad y que estar por debajo o por encima del peso saludable repercute negativamente en la capacidad reproductiva. Muchos de estos desórdenes se deben a una dieta alta en grasas saturadas, azúcares, alimentos procesados, altas dosis de proteína animal, además de bajas cantidades de fibra, antioxidantes y oligoelementos, como vitaminas y minerales.

Una alimentación balanceada entre todos estos componentes es fundamental para potenciar la fertilidad en general. Sin embargo, en el caso de la mujer, algunos micronutrientes y oligoelementos, como el hierro, calcio, las vitaminas A, C, D y E y el ácido fólico, son esenciales para mantener saludable la fertilidad de la mujer y preparar su cuerpo para el embarazo. Cuidar la alimentación también ayudará a preservar la salud de la madre y su bebé durante la gestación. Muchos expertos recomiendan complementar una dieta equilibrada con suplementos nutricionales como Natalis Pre, que aportan directamente estos nutrientes al organismo de la madre en gestación.

¿Cómo de importante es la nutrición en la preparación para el embarazo? Mantener una buena nutrición es fundamental para el bebé, incluso desde antes de la gestación. Las carencias nutricionales previas al embarazo pueden provocar, además de infertilidad, situaciones como nacimientos prematuros, anemia, malformaciones congénitas e incluso abortos espontáneos. Además, en una situación de sobrepeso antes de la concepción, puede asociarse a situaciones como hipertensión, diabetes gestacional o hepatopatías, entre otros desórdenes en la salud del bebé.

Todos estos motivos hacen de la nutrición un aspecto fundamental, para todas aquellas mujeres que toman la decisión de ser madres y procurar un embarazo. Natalis Pre, un suplemento elaborado por SanaExpert, es uno de los mejores aliados para mejorar la fertilidad, cuyos nutrientes son esenciales para la salud del bebé, no solo durante las primeras semanas de gestación, sino desde antes de la concepción del niño. Junto con una dieta sana, equilibrada y rica en nutrientes, este comprimido vitamínico cubre todas las necesidades que el organismo de la madre requiere y asegura un embarazo sano, feliz y sin complicaciones.



