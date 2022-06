QUALO, toda la información y contenidos personalizados de un negocio en una sola app Emprendedores de Hoy

jueves, 23 de junio de 2022

En la actualidad, el entorno digital permite a los usuarios acceder a una gran cantidad de información acerca de actividades, eventos o lugares de ocio. Sin embargo, la unificación de estos datos sin estar segmentados por localización representa un proceso complejo para que las personas encuentren lo que buscan rápidamente.

QUALO se ha enfocado en proporcionar una solución a esta situación. La aplicación desarrollada por la empresa Vettontech-Mildmac ofrece a los usuarios acceso a sistemas de la información en los que proporciona datos de actividades y eventos según su ubicación, lo que les ayuda a elegir fácilmente el lugar ideal para distraerse según sus preferencias.

Aplicación de QUALO en casos de ocio Una de las principales características de las búsquedas por internet es que concentran informaciones provenientes de diferentes plataformas, las cuales en muchos casos no están actualizadas o simplemente, no corresponden con la localización real de la persona. En las actividades de ocio esto suele ser frecuente.

Al respecto, QUALO brinda la oportunidad de encontrar rápidamente toda la información de un lugar o evento de interés para el usuario según su ubicación. Esta innovadora herramienta cuenta con funciones específicas (Qualocation) que permiten a la persona consultar las principales zonas qualo cercanas, ya sean museos, conciertos, eventos o gimnasios.

Asimismo, la practicidad de la plataforma contribuye a que el usuario pueda acceder a sistemas de información actualizada del evento o espacio de su interés. Por ejemplo, es posible consultar accesos, turnos, entradas y todo lo necesario para que este pueda elegir de forma objetiva y teniendo toda la información importante en cuenta.

Adicionalmente, la app puede proporcionar aspectos informativos de interés general como noticias, avisos sanitarios, así como también descuentos y promociones con las que cuenta cada espacio de ocio, permitiéndole al usuario sacar mayor provecho para disfrutar de sus actividades favoritas completamente informado.

Información contextual automatizada Dentro de los aspectos distintivos de QUALO, el uso de un método de información contextual es uno de los que más ha destacado, ya que se ha enfocado en proporcionar a los usuarios la posibilidad de acceder a datos específicos de forma directa y selectiva.

Esta aplicación representa una ventaja tanto para usuarios que deseen conocer las principales actividades de ocio, eventos o lugares de una localidad, como para los propietarios de negocios que busquen proporcionar información directa e instantánea de sus servicios a los clientes potenciales.

Como herramienta, QUALO es considerada un complemento de valor añadido para las empresas que ya cuentan con una página web o aplicación propia. Esto se debe a que supone la oportunidad de filtrar la información del negocio según la localización, facilitando que los usuarios interesados en la empresa puedan acceder a ella de manera más rápida, segura y sencilla.



