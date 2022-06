if7sports busca organizadores o polideportivos para organizar partidos de fútbol 7 Emprendedores de Hoy

jueves, 23 de junio de 2022, 13:38 h (CET)

El fútbol es uno de los juegos preferidos de personas de todas las edades. Para realizar este deporte no hay que ser necesariamente profesional, de hecho, es muy común formar equipos en la oficina, en la universidad, en el colegio, en la residencia, etc., para jugar en algún tiempo libre bien sea entre semana o el fin de semana.

Actualmente, existe una aplicación que permite organizar partidos de fútbol 7 en Madrid de una forma rápida y práctica. Se trata de if7sports, una herramienta que resulta de mucha ayuda para polideportivos, pero también para organizadores en general.

¿En qué consiste el fútbol 7 y cómo organizar un partido con if7sports? El fútbol 7 es un deporte que se juega a nivel amateurcon dos equipos conformados por grupos de siete jugadores. Además, tiene sus reglas específicas que han sido establecidas por la Federación Internacional de Fútbol 7 (FIF7).

Son muchas las personas que aman jugar al fútbol, pero que a veces se privan de practicarlo por no contar con un equipo. Por tal razón, se ha creado el sistema if7sports, que tiene como objetivo reunir a los amantes de este popular deporte, pero también facilitarles a los polideportivos el proceso de organización de equipos.

Los partidos amateurs se pueden organizar de una forma práctica a través de la página web o la app de if7sports. Para tal fin, es necesario reunir a 14 jugadores y apuntarlos en el sistema. Los horarios de los juegos se adaptan a todas las necesidades, pues hay turnos todos los días de la semana, durante la mañana o la tarde.

if7sports se encarga de suministrar a los jugadores todas las herramientas necesarias como petos, chalecos y balones. Asimismo, se ocupa de asignar un campo de juego para cada partido siempre procurando que se encuentre en las mejores condiciones para que la actividad se lleve a cabo de una forma segura y sin contratiempos.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar la plataforma if7sports? Organizar un partido de fútbol 7 puede resultar una tarea muy sencilla gracias a plataformas como if7sports. Además, una de las grandes ventajas de este sistema es que los partidos son grabados y subidos a un canal de YouTube. Adicionalmente, cada jugador puede saber a quiénes se enfrentará solicitando el perfil de los jugadores.

Los integrantes de los equipos deben cumplir algunas normas como usar las camisetas de los colores indicados y llegar 10 minutos antes del evento.

Organizadores independientes y polideportivos pueden beneficiarse de plataformas como if7sports, que utilizan la tecnología para hacerles la vida más simple a las personas sin necesidad de tener que salir de casa o de la oficina.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.