CEF UDIMA: El 94% de estudiantes formados en contabilidad logran un empleo de calidad

Según un estudio coordinado por Salvador Marín, presidente de la European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (EFAA for SMEs) y director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas de España La formación en las diversas materias de contabilidad, en particular, y de información no financiera, en general, garantizan un empleo de calidad, según el estudio realizado usando como base una muestra del Grupo Educativo CEF-UDIMA. Los resultados arrojan que el 94% de los estudiantes que finalizaron sus estudios en el área de Contabilidad en esta institución académica están activos laboralmente en la actualidad en un empleo de calidad, ya que tan solo el 2% trabaja con jornada reducida y el resto ha conseguido una jornada completa, reforzado esto por el hecho de que el 77% lo hacen con un contrato indefinido.

Así se desprende del ‘Estudio empírico sobre los conocimientos, habilidades y necesidades empresariales en el ámbito de la contabilidad y la administración de empresas. Un análisis a partir de los grados y posgrados de CEF.- UDIMA’, que ha coordinado Salvador Marín-Hernández, presidente de la EFAA for SMEs y director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas de España, y que lo presentó este jueves conjuntamente con la participación de Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, Roque de las Heras, presidente de Honor Grupo Educativo CEF.- UDIMA, y Manuela Cañizares Espada, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UDIMA.

Profundizando en términos de la calidad del puesto de trabajo, los resultados muestran que el 99% de los egresados desempeñan su trabajo en puestos cualificados, y que además la mayoría en niveles superiores como técnicos, mandos intermedios o directivos, resaltando que más de la mitad de ellos desempeña actividades de responsabilidad.

En lo que respecta a las retribuciones, el estudio académico concluye que un 60% perciben salarios brutos por encima de los 30.000 euros anuales, con casi un 20% que alcanza unos ingresos de 40.000 euros, en un corto espacio de tiempo desde su finalización.

La investigación también comprende un análisis sobre la finalidad por la que se cursaron los estudios, poniéndose de manifiesto que la mayoría, el 63%, los llevó a cabo con el objetivo de mejorar su situación financiera, que además se ha podido comprobar que se cumple en gran medida, ya que la mitad lo logró en corto espacio de tiempo, pero sin pasar por alto el dato de que el 60% se encuentran en los tres tramos salariales más elevados.

En términos de satisfacción personal del estudiante, el 75% de los egresados que trabajan están satisfechos o muy satisfechos con sus puestos de trabajo y además consideran que ha sido gracias a la formación recibida.

Incluso entre la minoría de estudiantes que no están ocupados, los resultados siguen siendo esclarecedores, ya que alrededor de un 63% piensa que, a pesar de su situación, la formación ha sido adecuada o muy adecuada, teniendo en cuenta los requisitos actuales del mercado laboral.

Los investigadores ponen el acento en lo que definen como una “clara muestra de la empleabilidad de los estudios realizados en el ámbito de la contabilidad” el hecho de que se logra una relación estadísticamente significativa entre el querer realizar los estudios para mejorar la situación laboral y el haber mejorado esa posición profesional tras la realización de los estudios.

Concretamente, el 76,8% de los egresados que han mejorado su posición profesional eligieron los estudios de estas materias por este motivo, con lo que, en base a la muestra seleccionada de CEF.- UDIMA, se demuestra la efectividad de los estudios cursados en las áreas objetos de esta investigación (información financiera y no financiera en general, y la contabilidad en particular) para mejorar la posición alcanzada en el mercado laboral y, por lo tanto, el vínculo entre estudios y empleabilidad y mejora de la misma.

Incluso los resultados muestran que los egresados que no han accedido al mercado laboral argumentan que los motivos tienen que ver con la continuidad en sus estudios o por razones familiares o personales y, por lo tanto, no achacables a los estudios cursados. Además, la mayoría de los egresados considera que tanto las actividades formativas como las competencias abordadas les han sido muy útiles y no tendrían dudas en recomendar su formación.

En relación con la siguiente pregunta de investigación derivada de la principal, si existen actualmente en este tipo de formaciones impartidas materias no directamente relacionadas con la contabilidad que facilitan el nivel de empleabilidad, de nuevo la respuesta es afirmativa, corroborada por la muestra analizada del Grupo Educativo CEF.- UDIMA.

No solo existen, sino que además han sido valoradas positivamente por los estudiantes, de forma especial todas aquellas relacionadas con la digitalización, las TIC y la IA. De esta manera también se da respuesta a la siguiente pregunta de investigación planteada, sobre si existen complementos formativos demandados por las empresas que contribuyan a una más rápida incorporación a la actividad empresarial, ya que lo que demandan las empresas es lo que los egresados mejor valoran dentro de los contenidos de su formación, puesto que facilitan su inclusión laboral y complementan su formación e inciden en otros aspectos relevantes.

A pesar de que ya existen complementos formativos orientados a estas cuestiones de la digitalización, las TIC y la IA, las instituciones académicas tendrán que revisar si el ritmo al que se están actualizando e incorporando estos contenidos se está realizando en paralelo a la demanda del mercado laboral, apuntan los investigadores.

Una conclusión complementaria que no han pasado por alto los estudiantes tienen que ver con cuáles son las asignaturas del ámbito contable (auditoría de cuentas, consolidación, análisis de los estados contables, contabilidad de sociedades, contabilidad de costes y gestión y contabilidad financiera) que consideran más relevantes y le proporcionan mayores conocimientos de cara a la incorporación al mundo laboral y que son, por este orden, análisis de los estados contables, contabilidad financiera y contabilidad de costes y gestión.

Y como una cuestión recurrente que, a juicio de los investigadores debe tenerse en cuenta, más de la mitad de los encuestados consideran necesario e importante regular la figura del experto contable.

Metodología

Con la intención de conseguir representatividad en los resultados fruto de las encuestas difundidas se han seleccionado los cursos académicos desde 2016-2017 a 2020-2021. A los egresados se les envió un cuestionario de 20 preguntas, que incluía su percepción sobre posibles mejoras y cambios del programa cursado.

Las respuestas recibidas han permitido a los investigadores hacer estimaciones con un nivel de confianza de al menos el 90% y con un error muestral máximo del 5%. La tasa de respuestas obtenida está en la media de estudios previos, por encima del 15% de la población total correspondiente, siendo este un porcentaje de respuesta elevado para los trabajos que utilizan la encuesta a través de TIC como herramienta básica de su metodología empírica.

Algunas de las preguntas son de respuesta abierta y otras de escala psicométrica Likert de 1 a 5. La encuesta se realizó entre el 7 y el 20 de febrero de 2022 y fue respondida por 136 participantes.

Coordinado por Salvador Marín-Hernández, como se ha apuntado, han participado también en el estudio Ana Lejárraga García (UDIMA), Esther Ortiz Martínez (Universidad de Murcia), Javier Briones Ortega (UDIMA), José Tovar Jiménez (UDIMA), Justo José Vela Rodenas (Universidad de Murcia), Manuela Cañizares Espada (UDIMA), Mercedes Palacios Manzano (Universidad de Murcia), Patricia Madrigal Barrón (UDIMA) y Patricia Víctor Ponce (UDIMA).