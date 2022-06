Preparar las viviendas para facilitar su venta en un mercado inmobiliario exigente, por Hello House Emprendedores de Hoy

El mercado inmobiliario se ha vuelto muy competitivo y, hoy en día, tener una buena vivienda en una excelente zona de la ciudad no garantiza que pueda venderse rápidamente. Para poder sacar ventaja frente a la competencia, acelerar el tiempo de venta y lograr un mejor precio, es necesario realizar algunas acciones.

Una de ellas es el home staging, que consiste en preparar la casa adecuadamente para la venta. Si bien esto pueden hacerlo los propietarios, lo ideal es contar con la ayuda de profesionales como los de la inmobiliaria Hello House, para lograr mejores resultados.

Una técnica que consigue más beneficios en la venta de una vivienda El home staging es una técnica nacida en el mercado inmobiliario estadounidense que, básicamente, consiste en la preparación de una vivienda, una puesta en escena aplicada a su venta, con el fin de lograr mejores beneficios en el negocio. En otras palabras, el home staging se basa en mejorar la apariencia de una vivienda, para que sea más atractiva para el comprador, no solo a nivel exterior, sino también interior. Para ello, se utilizan mobiliario y decoraciones neutrales, con el objetivo de que al comprador potencial le sea mucho más fácil imaginarse viviendo en ella.

Hasta ahora, aplicar esta estrategia para incentivar la compra de inmuebles ha sido sumamente efectivo. Los expertos de Hello House señalan que mejora los tiempos de venta, atrae a más compradores y las ofertas presentadas son mayores. De esta manera, aumenta la rentabilidad del inmueble y se vence la feroz competencia actual del mercado inmobiliario.

Una compañía de profesionales del home staging al servicio de las personas La firma Hello House es una compañía inmobiliaria con sede en Sevilla, que entre sus servicios ofrece también el home staging. Para esta tarea, la empresa cuenta con profesionales experimentados, que se encargan de preparar la vivienda de sus clientes para la venta, organizando todo lo necesario según las necesidades y el presupuesto de cada propietario. El equipo de Hello House está acostumbrado a hacer una puesta en escena excepcional con un bajo presupuesto, logrando excelentes resultados en la venta de la vivienda.

El proceso que siguen para aplicar esta técnica empieza por vaciar la casa, observando detenidamente todo y descartando lo que sea innecesario. También se encargan de ordenar y limpiar, colocar el mobiliario adecuado para potenciar el atractivo de cada espacio y contribuir a un mejor ambiente para el comprador. Además, se hacen cargo de sacar fotografías al inmueble, garantizando que sean atractivas para su publicación en la web.

En definitiva, quien necesite un plan de venta efectivo y personalizado, con un buen trabajo de home staging para la venta de su vivienda, puede contactar con los expertos de la inmobiliaria Hello House.



