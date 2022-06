El antes y el después del curso de desarrollo personal Ser Soberano Emprendedores de Hoy

jueves, 23 de junio de 2022, 12:45 h (CET)

En la actualidad, el convulsionado entorno social y económico ha hecho que muchas personas se sientan perdidas y sin un rumbo fijo, postergando el alcance de sus objetivos a nivel personal, financiero o laboral.

Para encontrar el punto de equilibrio que garantice un mayor bienestar, es necesario que el ser humano pueda entender lo que sucede en su entorno y sobre todo conocerse a sí mismo para ser capaz de superar cualquier situación. En este sentido, Eloy RC, empresario y motivador español, ha creado el curso desarrollo personal Ser Soberano que brinda las herramientas definitivas para desbloquear las limitaciones mentales y lograr un mejor estilo de vida.

Evolución personal y espiritual Eloy RC es reconocido como un empresario e inversionista que, en poco tiempo, ha conseguido el éxito en sus negocios y, en consecuencia, su libertad financiera. Sin embargo, detrás de este logro hay diversos aprendizajes y barreras que tuvo que derribar para alcanzar sus metas y esas experiencias son las que comparte hoy día en Ser Soberano.

El curso tiene el objetivo de democratizar el desarrollo personal y espiritual de las personas, ayudándolas a ser la mejor versión de sí mismas, a alcanzar sus metas y a ser capaces de transformar su vida, sacando su mayor potencial. De este modo, el curso está dirigido a quienes están trabajando en algo que no les apasiona, aquellos que no tienen claro lo que quieren en sus vidas, personas que necesitan reforzar la confianza sobre sí mismos o reforzar sus hábitos y rutinas de éxito.

A día de hoy, el método ha logrado un antes y un después en la vida de muchas personas. Así lo confirman las opiniones que se dejan ver en la página web Ser Soberano, en la cual los participantes aseguran que el curso les ha ayudado a impulsar su vida en diversos niveles, ha derribado sus limitaciones mentales y los ha ayudado a conseguir el nivel de vida pleno que necesitaban.

Metodología del curso desarrollo personal Ser Soberano es una formación 100 % online que consta de una parte teórica de 6 módulos en el cual, a través de recursos como diapositivas, vídeos y fragmentos de libros o películas, se desarrollan las bases del sentido y el funcionamiento de la vida. También incluye una parte práctica de 2 módulos que contienen las herramientas necesarias para el autoconocimiento e incluye cuaderno de ejercicios, hipnosis para reprogramar el subconsciente y ejercicios de meditación.

Al terminar la formación, los participantes tienen acceso exclusivo por un año a la comunidad de Seres Soberanos, un foro privado donde se tratan temas de red pill, negocios y superación personal, y se pueden compartir opiniones con otros miembros así como hacer preguntas personales.

Abrir la mente hacia nuevas oportunidades ayuda al ser humano a encontrar un mejor nivel de vida, mejorar su autoestima y conseguir sus sueños de una manera más efectiva. Por esta razón, a través de formaciones como la que ofrece Ser Soberano es posible alcanzar estos objetivos y tener una vida de éxito sin mucho esfuerzo.



