La crisis europea aumenta los empeños de lujo en Pawn Shop la Casa de los Empeños en Madrid

Los periodos de crisis económica y de inflación, incrementan notablemente la oferta y la demanda de artículos de lujo de segunda mano a Pawn Shop la casa de los empeños en Madrid, como una solución rápida y cómoda a problemas de liquidez o como una forma de poner a buen recaudo los ahorros Los empeños en Madrid comienzan a crecer exponencialmente, un síntoma de la recesión económica que comienza a vislumbrar la población. Una crisis económica sin precedentes, que se eleva como la cresta de una ola gigante a punto de romper sobre la maltrecha economía mundial y que muchas personas podrán sortear a base de empeñar relojes de lujo.

A los devastadores efectos económicos de la pandemia, se le ha sumado la guerra de Ucrania. Las sanciones impuestas al invasor ruso vuelven a Europa como un boomerang, causando roturas de stock no sólo energéticos, sino de todo tipo de materias primas y productos: fertilizantes, cereales, componentes y un largo etc. La tormenta perfecta económica ha llegado y la población se tiene que enfrentar a los precios más altos de la historia de la luz, la comida y el combustible. Unas subidas que no traen aparejadas un incremento del poder adquisitivo en forma de subidas salariales, sino todo lo contrario: pérdidas de empleo e inflación.

Pawnshop, la casa de los empeños en Madrid, en un periodo de crisis como el que atraviesa España, experimenta un crecimiento exponencial tanto en la oferta como en la demanda de relojes, joyas, diamantes, bolsos y objetos de lujo. Quienes necesitan afrontar un pago o tensión de liquidez puntual, pueden empeñar su reloj de lujo y poder hacer frente a ese imprevisto. Quienes ven cómo sus ahorros en sus cuentas bancarias no sólo no obtienen ningún retorno en forma de interés, sino que, con la inflación pierden parte de su valor; pueden adquirir un reloj de lujo de segunda mano, consiguiendo poner a buen recaudo parte de su capital en un valor refugio que además podrán disfrutar a diario, luciéndolo en su muñeca.

"Nuestro nutrido abanico de clientes cuenta con un gran poder adquisitivo, utilizando nuestros servicios especializados en la compraventa de relojes de lujo de segunda mano, joyas y diamantes, para adquirir relojes de lujo a muy buen precio o para obtener liquidez inmediata empeñando o vendiendo sus relojes. Los relojes de lujo de las mejores marcas como Rolex, Panerai, Patek Philippe, Vacheron Constantin, Girard-Perregaux, Jaeger-LeCoultre, Hublot, Audemars Piguet y muchas otras, representan una buena inversión porque no sólo se está comprando moda y estilo, sino también una verdadera joya por su diseño único, los materiales y metales preciosos utilizados en su fabricación y su valor intrínseco, especialmente en el caso de colecciones únicas y ediciones limitadas. De hecho, el valor de estos relojes aumenta un 3% al año, constituyendo una atractiva opción de inversión con fácil salida en los empeños de lujo. Los clientes que acuden a vender o empeñar sus relojes buscan liquidez rápida para necesidades financieras puntuales. Muchos otros clientes, simplemente vienen a ver nuestras colecciones para cambiar de reloj, trayendo piezas que pueden haber empleado en contadas ocasiones y por las que pueden obtener una cantidad importante", concluye Álvaro Martín, gerente de Pawn Shop La Casa de los Empeños en Madrid.

Más información en: https://www.pawnshop.es/