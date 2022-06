¿Cuáles son los beneficios de hacer SEO para PrestaShop?, por IDX Innovadeluxe Emprendedores de Hoy

jueves, 23 de junio de 2022, 12:54 h (CET)

El SEO es una de las estrategias de marketing más importantes a implementar en un e-commerce porque incrementa la visibilidad y el número de clientes potenciales en poco tiempo. Este incremento acaba consiguiendo más ventas para el negocio y una recolección de datos mayor que ayuda al mismo a desarrollar estrategias de publicidad más eficaces.

En IDX Innovadeluxe se pueden encontrar a expertos en SEO para PrestaShop que incluyen auditorías, asesorías, creación de contenido y otros servicios relacionados con el sector.

La ventajas de implementar SEO Tener presencia en las primeras páginas de Google es esencial para las tiendas online que no desean acabar olvidadas en internet y con un flujo de clientes limitado. El SEO ayuda al e-commerce a posicionarse en estos primeros puestos mediante una inversión de bajo coste que consigue una rentabilidad enorme a corto, medio y largo plazo. En las estrategias SEO también se incluye la creación de contenidos de alta calidad y que tenga como fin atraer al usuario con tan solo la primera impresión. Además, este contenido está pensado para convencer al algoritmo de Google y otros buscadores de que esa tienda de comercio electrónico es ideal para ser presentada en sus búsquedas. Otro beneficio del SEO para webs como PrestaShop es que se mantiene un control y monitoreo exhaustivo de la información del tráfico de usuarios, interacciones, conversiones, resultado de las campañas, etc. IDX Innovadeluxe explica que todo eso forma parte de un proceso largo y continuo para ayudar al e-commerce a crecer cada día.

¿Cómo crea IDX Innovadeluxe una estrategia SEO eficaz para PrestaShop? IDX Innovadeluxe es una agencia e-commerce reconocida por ser partner platinum de PrestaShop y por contar con más de 10 años de experiencia profesional en el sector. Estos ofrecen a sus clientes un servicio SEO PrestaShop preciso y óptimo que incluye una serie de técnicas y procesos profesionales, comenzando por la realización de una auditoría SEO. Esta auditoría permite detectar los problemas en posicionamiento en la web de sus clientes tanto en diseño como en el área técnica, contenido, arquitectura, etc. Además, disponen de asesores expertos en el desarrollo de estrategias de posicionamiento en buscadores adaptadas a las necesidades de sus clientes y su ranking en internet. Dichas estrategias, una vez definidas, comprenden diferentes métodos que son eficaces en el SEO para PrestaShop como el Link Building y la creación de contenidos optimizados para posicionar. IDX Innovadeluxe también ofrece servicios de SEO técnico con especialistas en vencer el algoritmo de Google y ayudar a cualquier e-commerce a posicionarse.

IDX Innovadeluxe se consolida como una de las agencias SEO para PrestaShop más importantes en España porque ofrece soluciones eficaces, precisas y rentables en poco tiempo. Su servicio de posicionamiento web para tiendas online PrestaShop es completo, ya que comprende auditorías, asesoría, optimizaciones técnicas, de diseño y contenido y un soporte de atención al cliente personalizado.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.