Recomendaciones y consejos para la venta de plazas de garaje entre particulares, de la mano de Parkings y Garajes Emprendedores de Hoy

jueves, 23 de junio de 2022, 12:24 h (CET)

La venta de plaza de garaje entre particulares se ha convertido en una actividad muy común en la actualidad. La razón es que con el auge de internet y la comunicación online, estas transacciones se han facilitado en gran medida. Por otro lado, la venta de parking entre particulares, sin la intervención de profesionales del sector, es una opción mucho más económica que contratar los servicios de una compañía especializada en ello.

Sin embargo, para hacerlo de la manera correcta, hay que considerar algunas cosas importantes. En ese contexto, el blog y consultorio Parkings y Garajes ofrece algunas recomendaciones imprescindibles para la venta de plazas de garaje entre particulares.

Recomendaciones a la hora de vender una plaza de parking entre particulares Estas son las principales recomendaciones según los expertos de Parkings y Garajes, en primer lugar hay que tomar buenas fotos del parkingen el que se aprecie muy bien todos los detalles del mismo. Posteriormente, hay que publicarlas en los principales portales inmobiliarios, ya que no solo da mayor visibilidad a la plaza de garaje, sino que además es el primer lugar al que acceden los compradores para encontrar lo que buscan. Sin embargo, también hay que considerar que esta estrategia es cara y requiere dedicación y tiempo. En segundo lugar, es importante realizar un contrato de arras con el comprador por una cantidad en la que ambos se sientan cómodos, con el fin de garantizar un proceso serio y transparente. Como tercera recomendación, hay que tener a mano los documentos necesarios, según la legislación española para este tipo de transacciones, como la escritura de compraventa original, certificado de Comunidad, recibo del pago del IBI y la nota simple.

En cuarto lugar, y uno de los pasos más importantes, es que una vez hecho todo lo anterior se acuda ante el oficial de la notaría para que este la firme, comprobando que todo esté en orden. Tras la venta, corresponderá avisar a la comunidad acerca del traspaso de propietario de la plaza de garaje y pagar la plusvalía correspondiente por la venta.

La necesidad de contar con profesionales Más allá de todo lo anterior, siempre es importante considerar que para quienes no dominen adecuadamente el tema, la venta de plaza de garaje puede ser un proceso tedioso, engorroso e incluso frustrante. Muchos aún consideran una mejor opción contar con la ayuda de profesionales, por el hecho de que se facilita exponencialmente todo el proceso, sin que el vendedor tenga que perder su tiempo atendiendo llamadas de interesados o realizando trámites aunque eso suponga pagar la comisión del profesional. En un punto intermedio se encuentra Parkings y Garajes, pues pueden ayudar con la venta entre particulares sin los costes de una agencia.

La información ampliada de cada una de las recomendaciones e información adicional al respecto se puede encontrar en la web de la firma Parkings y Garajes, empresa inmobiliaria especialista y con mucha experiencia en la venta de plazas de garaje entre particulares.



