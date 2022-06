La Universidad Laboral de Toledo confía en Syndeo para impulsar un innovador programa de emprendimiento

El objetivo de este programa de emprendimiento en el aula es entrenar las habilidades emprendedoras en el entorno educativo y ayudar a los docentes a ofrecer a los alumnos un conocimiento empresarial práctico y tangible Syndeo, la primera franquicia especializada en psicología y logopedia basada en la disciplina positiva que trabaja desde el enfoque respetuoso y la Universidad Laboral de Toledo desarrollan un innovador proyecto para difundir el espíritu emprendedor en las aulas.

Una iniciativa que viene marcada por el reto que supone el mundo laboral en estos momentos, cada vez más cambiante y más exigente, donde emprender representa una alternativa en pleno auge para muchos profesionales.

El objetivo de este programa de emprendimiento en el aula es entrenar las habilidades emprendedoras en el entorno educativo y ayudar a los docentes a ofrecer a los alumnos un conocimiento empresarial práctico y tangible, en base a una experiencia de emprendimiento real que les lleve a experimentar el camino que se vive al crear una empresa y lanzar un proyecto al mercado, siempre bajo el prisma de la disciplina positiva.

Para llevarlo a cabo Syndeo, en colaboración con la Universidad Laboral, ha diseñado un programa específico para los profesores, cuyo esquema será el mismo que seguirán para enseñarle a sus alumnos que lo pondrán en práctica entrenando las competencias personales y personales que requieren de un pensamiento adaptativo y funcional al entorno.

¿Cómo se estructura el programa?

Los pasos de construcción del plan de empresa no son diferentes a cualquier proceso tradicional formal de las escuelas de negocio. Lo que le da valor al programa es el trabajo sobre variables cognitivas y competencias personales que se trabajan, tales como la pivotación del trabajo, la tolerancia a la frustración, la objetividad de los datos y la conexión con las necesidades del mercado, la prevención de errores a los que anticiparse, la comprensión del riesgo real de la inversión y, en definitiva, todo aquello que hace verídico el proceso respecto al simple papel.

En una primera fase se dedica un tiempo amplio para establecer los pilares de la comprensión del emprendimiento, trabajar sobre las dimensiones del equipo, la empresa y el yo profesional, incidiendo especialmente en las expectativas reales y la necesidad de asumir un riesgo a todos los niveles. Hay un aspecto vital de trabajo respecto al metaobjetivo del programa, y es la asimilación de la importancia de aprender estos conceptos paralelos y contingentes al propio desarrollo del business plan, términos que tienen que enfocan al emprendedor hacia el éxito de su idea y a la realidad de los condicionantes.

A continuación, se trabaja en la búsqueda de la idea de negocio, que centrará gran parte de los esfuerzos y compondrá la línea conductora de todo el programa, se volverá a ella de forma recurrente, se perfilará, mejorará y, sobre todo, se asumirá que el éxito del programa puede que también sea llegar al final y concluir que la idea no es viable y el proceso demuestra que hay que descartarla. Y es que el fin no es lograr el éxito de la idea, sino que el proceso de aprendizaje sea fructífero y real, centrándose en el crecimiento y los avances, uno de los principios básicos que se trabaja en la disciplina positiva: no es el resultado lo que nos habla del trabajo, sino el camino.

Los facilitadores generarán dinámicas en las que se lleve a generar procesos de pensamiento lo más adaptados a la realidad, a la búsqueda de fuentes de información de las que obtener los datos más fiables, habilidades de comunicación y de estudio de mercado, competencia y organismos. Siempre está presente el concepto de competencias cognitivas, porque el resto de conocimiento formal se puede encontrar en los libros y manuales de trabajo.

Se trata de un proceso de acompañamiento que busca generar habilidades en los docentes que puedan ayudarles a trabajar desde la inestabilidad del emprendimiento, generar profesionales con seguridad en sí mismos y en su capacidad adaptativa, que luego trasladen y mejoren en sus aulas con sus alumnos, que les enseñen en el proceso de adquisición de herramientas que no se estandarizan ni se miden, sino que se viven y se practican.

Más información sobre Syndeo

Syndeo tiene su origen en Essential, un gabinete creado por Inma Aldea, psicóloga sanitaria con dilatada experiencia en neuromarketing. En 2016 abre sus puertas el primer centro en la localidad toledana de Mora. El buen funcionamiento y el espíritu emprendedor de su fundadora, da lugar a la puesta en marcha de nuevos centros de la empresa en Toledo, Madrid, Madridejos (Toledo) y Valencia.

En 2021, tras el éxito y el respaldo de la experiencia adquirida, Inma crea Syndeo junto a un equipo de profesionales, con una estrategia empresarial muy definida y un sólido proyecto totalmente preparado para su crecimiento en franquicia.