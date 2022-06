La conciencia social de las empresas, el nuevo requisito a la hora de escoger un empleo Comunicae

jueves, 23 de junio de 2022, 13:43 h (CET) Cada vez son más las personas que prefieren formar parte de empresas que, además de buscar maximizar su beneficio económico, quieran impactar de manera positiva en la sociedad en términos de sostenibilidad, igualdad y transparencia. Los líderes del futuro deberán contar con una formación global que les permita guiar a sus empresas hacia el éxito a través de estrategias y acciones sostenibles y digitales, según afirman los expertos de The Valley Tener un impacto positivo se ha convertido en un must para las empresas, que ven como los profesionales prefieren trabajar para compañías que cumplan una serie de principios ligados a la sostenibilidad, la ética y la innovación a la hora de llevar a cabo su actividad tanto a nivel interno, en la organización y el trato a sus empleados, como a nivel externo, en relación con su entorno y el medio ambiente.

Según diferentes estudios de sostenibilidad, cerca del 40% de los empleados afirma que los compromisos medioambientales de sus empresas son muy importantes en el momento de solicitar un trabajo, es por ello que en prácticamente todos los sectores económicos cada vez son más las compañías que apuestan por realizar planes y acciones dirigidas a tener un impacto positivo en el entorno que les rodea. Además, el compromiso social de las empresas es clave para su rentabilidad a largo plazo, ya que empieza a ser muy habitual que los consumidores tengan en cuenta el impacto ecológico que causa el producto o servicio que están comprando o la situación laboral de los empleados de una marca para tomar sus decisiones de consumo.

En este contexto, las empresas se han dado cuenta de que necesitan perfiles con una formación adecuada para impulsar este tipo de programas de manera rentable, que apueste por el uso de tecnologías disruptivas y genere así negocios digitalizados y que tengan un impacto positivo en la sociedad, combinando conocimiento técnico con un pensamiento crítico y humanista necesario para dirigir las empresas que demanda la sociedad actual.

Ante este contexto, los programas ofrecidos por The Valley han evolucionado teniendo en cuenta aspectos como la sostenibilidad, la ética, la innovación y la transparencia para formar líderes preparados para afrontar los retos que propone el nuevo entorno digital y social, con el objetivo de situar sus empresas en una posición de ventaja respecto a sus competidores y generar un impacto social positivo. En este sentido, los expertos de la escuela de negocios han identificado las claves de por qué es cada vez más habitual que el capital humano tenga en cuenta cómo trabaja el concepto sostenibilidad su empresa:

Dirigir los procesos hacia la sostenibilidad . Los programas que impulsan las empresas para que su actividad económica sea cada vez más sostenible es uno de los aspectos que más tienen en cuenta los empleados a la hora de elegir un proyecto profesional en el que involucrarse. Esto se debe a que la sociedad cada vez tiene una conciencia medioambiental mayor y es consciente de la necesidad de un cambio, tanto a la hora de producir como a la de consumir. Es por ello, que las iniciativas de economía circular cada vez son más importantes dentro de las empresas que han entendido que la reutilización y los cambios en los procesos de producción son imprescindibles para su reputación y para mejorar su rentabilidad.

