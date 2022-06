Subvenciones para jóvenes dispuestos a emprender, con Piensa Network Emprendedores de Hoy

jueves, 23 de junio de 2022, 12:12 h (CET)

Una vez acabados sus estudios, muchos jóvenes encuentran dificultades para encontrar un empleo adecuado. Debido a esto, se inician con algún tipo de emprendimiento en el que puedan desarrollar sus capacidades profesionales.

Aunque no siempre es fácil encontrar financiación para impulsar nuevos proyectos, sí es posible acceder a distintas ayudas o subvenciones creadas para alentar a los emprendedores.

A través de la plataforma Piensa Network, es posible conocer cuáles son las líneas de subvenciones para jóvenes emprendedores disponibles hoy en día. En este sentido, una de las mejores opciones es la financiación que ofrece la empresa pública Enisa, que cuenta con distintos planes destinados a fomentar el crecimiento de proyectos empresariales innovadores.

Línea Jóvenes Emprendedores de Enisa Esta línea de préstamos fue creada para que las pymes y las startups de nueva creación dispongan de los recursos necesarios para desarrollarse. Los beneficiarios deben ser jóvenes menores de 40 años con proyectos innovadores, a quienes se conceden préstamos de entre 25.000 y 75.000 € con el objetivo de cubrir la inversión inicial requerida para montar el emprendimiento.

Según Piensa Network, el importe es determinado por Enisa en relación con la cuantía de fondos propios y la estructura financiera de cada empresa. La amortización de los intereses y del principal es mensual, mientras que la comisión de apertura es del 0,5 %. Una de las ventajas de esta línea de crédito es que no se exigen garantías.

Otras subvenciones para jóvenes emprendedores Piensa Network también informa que Enisa dispone de otras 4 líneas de financiación para jóvenes emprendedores. El crédito Emprendedores está destinado a impulsar las primeras fases de vida de las pymes y no tiene límite de edad. A su vez, la línea Crecimiento está orientada a apoyar proyectos empresariales de compañías interesadas en expandir un negocio o lograr una mejora competitiva.

La empresa también dispone de beneficios para el sector agroalimentario, a través de las subvenciones Agroimpulso, que sirven para potenciar el proceso de transformación digital. En el mismo sentido, la línea Emprendedoras Digitales está enfocada a los emprendimientos digitales que son comandados por mujeres.

En todos los casos, las empresas deben haber sido constituidas, como máximo, durante los 24 meses anteriores a la solicitud del préstamo y tienen que cumplir con la condición de pyme, según indican las normativas europeas. Además, tanto el domicilio social como la actividad principal deben desarrollarse en territorio español. Estos créditos no están destinados a emprendimientos inmobiliarios o financieros y el modelo de negocio de la empresa debe ser innovador o contar con una clara ventaja competitiva.

Con Piensa Network, es posible acceder a la información necesaria sobre subvenciones para jóvenes emprendedores, de manera que sea posible comenzar con un emprendimiento o generar un impulso para poder desarrollar el talento profesional de manera integral.

Aparte de estas ayudas, Piensa Network tiene convenios con los departamentos de franquicias de BBVA y BANCO SABADELL para conseguir con condiciones ventajosas financiación para emprendedores.



