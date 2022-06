Orientación laboral para personas con discapacidad por accidente de tráfico de Fundación Adecco y Europcar Comunicae

jueves, 23 de junio de 2022, 12:46 h (CET) El proyecto está permitiendo a los beneficiarios profundizar en temas como el autoconocimiento, la gestión emocional, la gestión del estrés, creencias limitantes, objetivo laboral, competencias, portales de empleo, elaboración del currículum y proceso de selección Cada 8 minutos se produce un accidente de tráfico en España que deja secuelas a las víctimas. En total, más de 60.000 personas sufren, cada año, consecuencias psicofísicas permanentes a causa de las lesiones provocadas en un accidente. Son datos de un informe de UNESPA (Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras), que también revela que el grupo de edad de entre 26 y 45 años es el más afectado respecto a su peso sobre la población total. Es decir, personas en edad laboral.

Para acompañarlos en su camino hacia el empleo, la Fundación Adecco y Europcar Mobility Group han puesto en marcha una Escuela de Empleo de la que se están beneficiando personas con discapacidad adquirida por accidente de tráfico. En estos casos resulta fundamental trabajar la parte emocional y adaptativa para después definir la búsqueda de empleo de forma satisfactoria. Hay que tener en cuenta que a muchos de ellos se les concede una incapacidad permanente que no les permite ejercer su profesión anterior y deben reinventarse y adquirir nuevas habilidades.

Esta Escuela de Empleo se ha materializado en talleres orientación laboral, a través de jornadas en las que se ha trabajado la parte emocional y de búsqueda de empleo. Durante las sesiones, los beneficiarios están profundizando en temas como autoconocimiento, gestión emocional, gestión del estrés, creencias limitantes, objetivo laboral, competencias, portales de empleo y autocandidaturas, elaboración del currículum o proceso de selección. Actualmente, se encuentran en la fase de definición de su objetivo profesional en colaboración con Europcar Mobility Group.

“Esta Escuela de Empleo me está ayudando, en primer lugar, a conocerme personalmente y a situarme también laboralmente en el momento actual; y dentro de mi proceso rehabilitador, a explorar las posibilidades que tengo y a darme un empujón no sólo en mi búsqueda de empleo, sino en el conjunto de mi recuperación”, comenta una de las beneficiarias del programa.

“La inclusión laboral de las personas con discapacidad por razones sobrevenidas tiene sus particularidades, ya que es fundamental trabajar previamente la parte emocional y adaptativa, para después definir la búsqueda de empleo, que es un elemento clave en el proceso de recuperación y normalización de su vida. En ocasiones, las personas afectadas no pueden desempeñar su profesión temporalmente, pero en otras, se les concede la incapacidad permanente total, que les inhabilita para el ejercicio de su profesión, y es necesario reorientar sus competencias e incrementar su formación para movilizarles hacia otros sectores donde puedan aportar su talento y capacidades. A través de esta Escuela de Empleo puesta en marcha con la colaboración de Europcar Mobility Group, los acompañamos en su camino al empleo de forma personalizada, prestando especial atención a cuestiones como la gestión emocional y del estrés o las creencias limitantes”, señala Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

Precisamente, otro de los beneficiarios del programa destaca la importancia de conocer a otras personas que pasan por una situación similar y acompañarse mutuamente. Compartir dicha experiencia con alguien que ha vivido el mismo proceso, “puede ayudar a conocer valores de esfuerzo, esperanza y objetivos que también pueden aplicarse para uno mismo”.

Una vez finalizada la primera parte del programa este mes de junio, está previsto ampliar las formaciones de los beneficiarios para reforzar o actualizar su perfil a partir del mes de septiembre. Una labor que, sin duda, contribuirá a acercar aún más a los beneficiarios del programa al mercado laboral. “A medio/largo plazo me imagino trabajando en un puesto adaptado, que no dañe mi cuerpo, formándome en nuevos campos donde pueda poner en práctica las competencias que tengo, mi marca personal y desarrollarme personal y profesionalmente”, añade una de las participantes.

