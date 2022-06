¿Cómo prevenir el síndrome del gato paracaidista? Los consejos del Hospital Veterinario El Bosque Emprendedores de Hoy

Hay que tener en cuenta diferentes aspectos para el cuidado de una mascota, no solo relacionados con la alimentación y prevención de enfermedades, sino también en evitar accidentes que pongan en riesgo su salud.

En este sentido, el síndrome del gato paracaidista es uno de los más conocidos en la medicina veterinaria. Este hace referencia a aquellos felinos que han sufrido caídas desde grandes alturas.

Al respecto, el equipo de Hospital Veterinario El Bosque asegura que el síndrome del gato paracaidista puede prevenirse teniendo en cuenta diferentes aspectos, al tiempo que comparten algunas recomendaciones orientadas en disminuir la incidencia relacionada con este tipo de accidentes.

Origen del síndrome del gato paracaidista El síndrome del gato paracaidista o volador sirve para calificar a los gatos que llegan a centros como el Hospital Veterinario El Bosque con diferentes lesiones ocasionadas por caer de alturas superiores a los 7 metros, lo cual equivale al menos a dos pisos de un edificio.

Las causas atribuidas a este síndrome van desde descuidos por parte de los propietarios que suelen abrir las ventanas ante el buen tiempo, las cuales no cuentan con ningún tipo de protección. Adicionalmente, especialistas comentan que la actitud curiosa que caracteriza a estos animales es otro de los motivos comunes. Por otro lado, la falta de equilibrio y de experiencia en los gatos más jóvenes también representa un riesgo continuo, así como también la búsqueda de otro gato para aparearse.

En relación con las lesiones, los profesionales aseguran que al caer de esta altura los gatos pueden sufrir severos daños que no siempre son visibles, sino que en ocasiones se producen a nivel interno. Asimismo, las fracturas de la mandíbula, paladar y en las extremidades también resultan comunes en gatos con este síndrome y, en los casos más fatales, la muerte del felino.

¿De qué manera prevenir el síndrome del gato volador? Como especialistas en atención de diferentes especies, el equipo del Hospital Veterinario El Bosque destaca que si bien todos los gatos no presentan el síndrome del gato paracaidista, la prevención de este resulta la mejor forma de proteger a estas mascotas, por lo que es fundamental mantenerse vigilante a los movimientos del animal.

En este sentido, los especialistas destacan que mantener al gato lejos de las zonas de riesgos, es decir, ventanas, balcones, entre otros espacios abiertos y de gran altura, resulta un elemento igual de importante, así como también el bloqueo de estos utilizando mosquiteras, rejas o cualquier otro sistema que impida que el gato salte al vacío.

