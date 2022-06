La microdermoabrasión con punta de diamante, uno de los tratamientos más demandados para estas vacaciones Comunicae

jueves, 23 de junio de 2022, 12:34 h (CET) Tanto mujeres como hombres solicitan este tratamiento para rejuvenecer e hidratar la piel según explican desde Benestar El tratamiento de microdermoabrasión con punta de diamante es uno de los procedimientos de estética más demandados para estas vacaciones. Así lo aseguran los responsables de los Centros de Estética y Medicina Estética Benestar, quienes aseguran que tanto mujeres como hombres de edades comprendidas entre los 35 y los 65 años son quienes más están pidiendo este tratamiento para rejuvenecer e hidratar su piel de cara a estos meses de verano.

La microdermoabrasión con punta de diamante consiste en extraer las células muertas de la piel de forma indolora, a través de la estimulación y la exfoliación. Su acción limpia la piel y estimula la producción de colágeno.

“Este tratamiento está recomendado para todo tipo de pieles y sus resultados son inmediatos. Además, en Benestar complementamos este tratamiento con ultrasonidos y vitamina C”, explica Rut Oliveros, esteticista y técnica en aparatología de Benestar.

“Se trata de una técnica rápida y eficaz que consigue renovar la piel de forma natural, mejorando el aspecto y la calidad de la misma”, añade la especialista.

La microdermoabrasión con punta de diamante no necesita tiempo de recuperación y tan solo hay que hidratar y proteger la piel del sol tras el procedimiento durante unos días.

En cuanto al número de sesiones, los expertos aseguran que su número varía en función de las necesidades de cada tipo de piel. Las especialistas de Benestar recomiendan efectuar el tratamiento una vez por semana o cada quince días y, al menos, efectuar cuatro sesiones para lograr un efecto prolongado en el tiempo.

Además, otros tratamientos antienvejecimiento como los realizados con ultrasonidos o con oxígeno pueden obtener mejores resultados si la piel del paciente ha sido preparada previamente con la microdermoabrasión.

Famosas que han optado por la microdermoabrasión con punta de diamante

Son varias las famosas que ya han optado por este tratamiento para mejorar su cutis y tener una apariencia mucho más joven y saludable. Entre estas celebrities se cuentan, entre otras, Jennifer Lawrence, Madonna o Sofía Vergara, quienes no han tenido inconveniente en dar a conocer que se han sometido a la microdermoabrasión con punta de diamante y han hecho gala en actos públicos de sus resultados.

