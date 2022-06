CEF UDIMA: "Nunca habrá un pacto de estado por la educación porque la izquierda considera que es su cortijo" Comunicae

jueves, 23 de junio de 2022, 12:06 h (CET) Enrique Ossorio, vicepresidente y consejero de Educación de la Comunidad de Madrid El vicepresidente y consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, se muestra convencido de que “nunca habrá un Pacto de Estado por la Educación porque la izquierda considera que es su cortijo y es una bandera que jamás va a abandonar”.

En declaraciones a ‘Territorio Líder’, espacio de entrevistas que dirige y presenta el periodista Graciano Palomo y que produce UDIMA Media, la división audiovisual de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, Ossorio ve inviable que el PSOE alcance alguna vez un acuerdo con el PP sobre esta materia, algo que “nunca van a aceptar”, asegura.

El responsable de la educación madrileña lamenta que cuando visita un centro educativo, tanto directivos, profesores como alumnos “ dicen que no pueden soportar pensar que dentro de dos años vaya a haber una nueva ley orgánica de educación, unos nuevos decretos de evaluación, promoción y titulación o unos nuevos currículos, con el esfuerzo que está suponiendo a ellos esa nueva normativa”.

“Pero es que, desgraciadamente, no hay otra posibilidad”, asevera el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, quien apunta que “si la izquierda que gobierna ahora en España hubiese hecho una ley con unos desarrollos razonables, aunque tuvieran un pequeño sesgo en su dirección, hubiese sido deseable que luego no se cambiara todo otra vez, porque es una barbaridad hacerlo”.

Pero es que, se lamenta Ossorio, en el gobierno que preside Pedro Sánchez “han hecho la Lomloe, que es la peor norma educativa de la historia de España”, una normativa que “permite pasar la ESO con ocho suspensos” y con unos currículos que están “absolutamente cargados de ideología, de todos los mantras de la izquierda”: “¿Cómo no se va a cambiar eso?”, espeta el consejero del ramo.

“La política del aprobado general es engañar a los alumnos”

En este contexto, Ossorio incide en los cambios habidos en cuanto a la evaluación y promoción de los alumnos, que considera un “gravísimo error”. “Desgraciadamente”, apunta, el Gobierno de España “quiere bajar los datos de abandono escolar y de repetición que tiene España, que no son buenos, por la vía de una menor exigencia, del aprobado general y pensamos que eso es un gravísimo error”.

Porque, a su juicio, para combatir esas cifras lo que hay que conseguir es una “educación de calidad y apoyar más a los alumnos que tienen problemas, pero no puedes maquillar las cifras dando un aprobado general”.

Para el vicepresidente madrileño, con estas medidas “quieren engañar a los alumnos, a quienes les están diciendo que eso de los conocimientos y del esfuerzo ya es una cosa del pasado, que uno va a conseguir ser competente sin necesidad de esforzarse, de estudiar ni de tener conocimientos. Eso suena muy bonito, pero es falso”, advierte.

El Gobierno de la Nación dictó un decreto de evaluación, promoción y titulación que, en su opinión, permite superar curso con “innumerables suspensos, y que permite titular el bachillerato con un suspenso y acudir a la universidad, y pensamos que eso es un gravísimo error”.

