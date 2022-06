"Vivir con Resultados" de Fausto Andrés, #1 en ventas en Latinoamérica y España Comunicae

jueves, 23 de junio de 2022, 11:06 h (CET) Fausto Andrés dispone de una larga trayectoria en el mundo empresarial y emprendedor -más de 45 años- dirigiendo empresas y siendo máster coach de negocios, consejero económico de la Administración pública, gestor, consultor y mentor. Pero, además, tiene también un extenso conocimiento científico gracias a su doctorado en Genética y al hecho de ser veterinario -una profesión que todavía ejerce- La experiencia es un grado, y esto es lo que se ve reflejado en el libro de Fausto Andrés. Una obra fruto del trabajo de un año en el que condensa sus conocimientos y experiencia para ayudar a cualquier persona a identificar sus verdaderas motivaciones y objetivos personales para lograr vivir la vida que desea.

En el mundo de la empresa, muchos profesionales, a pesar de dejarse la piel y todo el tiempo del mundo en su empeño, se dan cuenta en un determinado momento de que no han obtenido los resultados ni la vida que soñaban.

¿Por qué sucede esto? Porque, según Fausto, aunque se dedican a hacer muchas cosas, desconocen o no ponen el foco en su verdadero propósito.

En “Vivir con Resultados”, Fausto Andrés revela las claves para alcanzar la productividad y equilibrar todas las áreas de la vida. Pero es un libro que va más allá de la productividad, se trata de una guía para el crecimiento en todas las áreas, personal y profesional, para lograr la vida que se desea con los menos recursos posibles.

Esta es una obra interactiva, con ejercicios que acompañan paso a paso para alcanzar la productividad personal y profesional, para enseñar a enfocarse en aquello que realmente lleva a vivir de una forma plena. Todo ello equilibrando de forma integral las distintas áreas que conforman la vida.

Tan pronto como se publicó “Vivir con Resultados” se realizaron cientos de descargas del ebook, por lo que se posicionó como número 1 en ventas en las categorías de “Empresa, estrategia y gestión” y en “Educación” en Latinoamérica y en España. También disponible el audiolibro y próximamente en formato físico.

Una lectura casi obligatoria si se quiere aprovechar este verano para mejorar la calidad de vida y lograr vivir como deseamos y merecemos.

https://www.amazon.com/dp/B0B3RZDCPS

