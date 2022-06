Nilah, la alegría desatada, es el nuevo personaje de League of Legends Comunicae

jueves, 23 de junio de 2022, 10:39 h (CET) Defenderá la Grieta de las amenazas ancestrales en la versión 12.13 del popular videojuego Nilah, una escaramuzadora cuerpo a cuerpo de la calle inferior, se potencia a sí misma y a sus aliados cuando se lanzan efectos positivos cerca de ella, por lo que se convierte en el centro de atención cuando su equipo se une a ella para acabar con el equipo enemigo.



Nilah, una mujer que rebosa júbilo y busca aventuras épicas, es una guerrera ascética que ha jurado lealtad a una orden legendaria, famosa por reutilizar el poder del ancestral demonio de la alegría para solucionar problemas y poner fin a grandes males. Lleva a cabo estrictos ritos y rituales para mantenerse conectada con ese demonio, cuyo poder se manifiesta en forma de la brillante e incandescente agua del lago espiritual en el que está apresado. Aunque se ha embarcado en una épica misión para encontrar a quienes confinaron a Viego dentro de las fronteras de su país, siente el inminente retorno de una amenaza todavía mayor y decide enfrentarse a los mitos del mundo antiguo como solo ella sabe.



HABILIDADES:



Pasiva - Júbilo sin fin



Si Nilah asesta un último golpe a un súbdito, ella y el campeón aliado más cercano reciben un 50 % de la experiencia que, de otro modo, se perdería al compartir experiencia con aliados cercanos.



Las curaciones y escudos que los campeones aliados de Nilah le otorguen son más efectivos. Cuando un aliado cercano utiliza una habilidad para curar u otorgar un escudo a Nilah o a sí mismo, Nilah otorga el beneficio adicional tanto a su aliado como a ella misma.



Q - Hoja sin forma



​​Pasiva: El daño de ataques y habilidades contra campeones ignora parte de su armadura y cura a Nilah parte del daño infligido. Este efecto aumenta con la probabilidad de impacto crítico y puede otorgar a Nilah un escudo por el exceso de curación.



Activa: Nilah golpea en una línea e inflige daño a todos los enemigos alcanzados. Golpear a un enemigo aumenta el alcance y la velocidad de ataque de Nilah durante unos segundos. Además, sus ataques básicos salpican en un cono, lo que inflige daño adicional.



W - Velo exultante



Nilah desprende una niebla que la envuelve, lo que, brevemente, le otorga velocidad de movimiento, hace que reciba menos daño mágico y que esquive los ataques básicos. Si toca a un campeón aliado, lo oculta en la niebla y le otorga las mismas mejoras durante la mitad de tiempo.



E - Estela



Nilah se desliza a través de una unidad objetivo, lo que inflige daño a todos los enemigos a los que atraviesa. Nilah puede acumular hasta 2 cargas de Estela.



Nilah puede utilizar Hoja sin forma (Q) durante Estela para crear una ola en su camino, que inflige daño y activa sus ataques potenciados.



R - Apoteosis



Nilah hace girar su arma en un área a su alrededor, lo que inflige daño y atrae a los enemigos hacia el centro. Después, se produce una explosión final. Nilah se cura parte del daño infligido y convierte el exceso de curación en un escudo. La curación y el escudo aumentan con la probabilidad de impacto crítico y se comparten con los aliados cercanos.

Más información sobre Nilah y su proceso de creación aquí.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Qué diferencia a los mejores cerrajeros? Es el profesional con los recursos y la formación para conseguir que puedas acceder a tu vivienda de forma rápida y sencilla Nilah, la alegría desatada, es el nuevo personaje de League of Legends Vinoteca en casa: Fersay recomienda cuál es el lugar ideal donde colocarla Jose Eshkenazi: Marcus Rashford es la imagen altruista de la Premier League Adi Energía, compañía eléctrica, lanza su modelo de franquicia a nivel nacional