Nutanix participa en un proyecto con la GISS para implementar una solución que permite trabajar remotamente Comunicae

jueves, 23 de junio de 2022, 09:46 h (CET) En el marco de la transformación digital en la administración pública, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS) ha conseguido dotarse de una plataforma de teletrabajo robusta, que permite ahorrar tiempos y donde la seguridad y la movilidad son elementos esenciales. Todo el proyecto se llevó a cabo en dos semanas, con una plataforma temporal lista para 300 usuarios el primer día y una solución completa que podían usar 3.000 usuarios solo quince días más tarde Nutanix (NASDAQ: NTNX), compañía líder en cloud computing para nubes privadas, híbridas y multinube, ha anunciado que la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS) utilizó su tecnología para implantar de manera urgente una solución que permitiera a los empleados de la Seguridad Social trabajar remotamente con el fin de seguir dando servicio al ciudadano ante la situación de emergencia generada por la COVID-19.

La GISS es un servicio común para la gestión y administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sistema de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y adscrita a la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones, con rango de Subdirección General. Entre sus competencias, destaca la elaboración y proposición de planes directivos de sistemas de tecnologías de la información y telecomunicaciones a las Entidades Gestoras, Tesorería General de la Seguridad Social e Intervención General de la Seguridad Social.

Al tratarse de una actividad esencial, y ante la situación de emergencia generada por la COVID-19 en marzo de 2020, la GISS necesitaba implantar de manera urgente una solución que permitiera a los empleados de la Seguridad Social trabajar remotamente y seguir dando servicio al ciudadano.

Ante esta situación, y teniendo en cuenta que el Departamento de Innovación ya había estado evaluando las tecnologías existentes, conocía la solución Nutanix+Citrix y utilizaba escritorios virtuales en otras áreas, la GISS optó por la tecnología de Nutanix para implementar la nueva infraestructura en un corto período de tiempo, algo fundamental dada la urgencia de la situación.

Cuando se plantearon los componentes más adecuados para llevar a cabo el proyecto, decidieron confiar en una solución que permitiese la agilidad en el despliegue de los diferentes servicios que la GISS precisaba para que sus empleados trabajasen remotamente. Está compuesta por el hipervisor Acropolis, que es el core de toda la solución multicloud y que permite disponer de una pataforma distribuida y con tolerancia a los posibles fallos; Nutanix Prism, para la gestión de cargas de trabajo y operaciones extremo a extremo de la plataforma; Nutanix Files, para disponer de un servicio de ficheros definido por software; y Flow, para la microsegmentación y la seguridad a nivel de escritorios y máquinas virtuales.

En la implementación del proyecto colaboraron, como partners tecnológicos, Lenovo, que suministró en tiempo récord la infraestructura hardware; Citrix, que utilizó la Cloud Privada para desplegar los escritorios virtuales; y Telefónica y Einzelnet, que realizaron las labores de integración y operación de la solución completa. Además, la implantación no hubiera sido posible sin la aportación y el compromiso del equipo técnico de la GISS, cuyo personal trabajó 24 horas con el fin de proporcionar cuanto antes los puestos de teletrabajo necesarios para las entidades de gestión de la Seguridad Social.

Gracias a esta tecnología, la GISS ha conseguido ahorrar tiempos y prevenir duplicidades, además de eliminar los silos de información existentes por la consolidación de distintos servicios de una misma plataforma. Al mismo tiempo, la solución implantada asegura movilidad y ciberseguridad, con una usabilidad excelente y minimizando el esfuerzo de administración de la misma.

En el marco de la transformación digital en la administración pública, la implantación de escritorios virtuales ofrece importantes beneficios para la transformación del puesto de trabajo, donde la seguridad y la movilidad son elementos esenciales. En este proyecto, todo el proceso se llevó a cabo en dos semanas. Se empezó con una plataforma temporal lista para 300 usuarios el primer día de implantación para, quince días más tarde, disponer de una solución que podían usar unos 3.000 usuarios.

“Las administraciones públicas necesitan habilitar a sus empleados para que puedan seguir trabajando en remoto, pero tampoco pueden hacerlo a cualquier precio. Es fundamental ofrecer flexibilidad y escalabilidad en las soluciones y un modelo de pago por subscripción donde el cliente sólo pague por lo que necesita, con una total libertad de elección, sin preocuparse por los costes de actualización o mantenimiento ni de los problemas derivados de las posibles incompatibilidades con otras tecnologías o fabricantes que ya pueda tener instaladas”, ha señalado Jorge Vázquez, director general de Nutanix en España y Portugal.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Qué diferencia a los mejores cerrajeros? Es el profesional con los recursos y la formación para conseguir que puedas acceder a tu vivienda de forma rápida y sencilla Nilah, la alegría desatada, es el nuevo personaje de League of Legends Vinoteca en casa: Fersay recomienda cuál es el lugar ideal donde colocarla Jose Eshkenazi: Marcus Rashford es la imagen altruista de la Premier League Adi Energía, compañía eléctrica, lanza su modelo de franquicia a nivel nacional