¿Por qué muchos obispos y sacerdotes no cumplen las normas del magisterio?

Y me refiero especialmente, por ser lo más importante, a la Divina Eucaristía, y esto para los católicos o para cualquier persona de buena voluntad, tiene una importancia capital, pues si practica o busca la Verdad cualquier persona, desea poseer esa Fe, que Dios no está solamente en el cielo, esta allí y ese descubrimiento dará sentido a su vida y sentirá esa presencia de Dios que le dará paz, esperanza, ilusión, alegría, etc.

Por tanto el que los obispos y sacerdotes cumplan las normas del Magisterio, será benéfica no solamente para la vida de la Iglesia, también para la sociedad, pues hace personas nuevas Desobediencias: Si el Magisterio mantiene como primaria para comulgar los fieles que lo hagan de rodillas y en la boca, ¿Por qué, aunque quieras, tienes que comulgar de pies pues no hay reclinatorio? ¿Por qué en la celebración del Santo Sacrificio de la Misa la inmensa parte del clero, incluidos los obispos no celebran El Sacrificio como manda el Magisterio?

Un sacerdote ya fallecido, le molestaba que los sacerdotes no celebrasen el Santo Sacrificio de la Misa según Establece el Magisterio; ellos actúan en nombre de la Iglesia, no por iniciativa suya y por tanto tienen que obedecer a las normas que establece el Magisterio. Llevo muchos años solicitando a los obispaos que pongan al menos un reclinatorio para que el fiel que quiera pueda arrodillarse, sigo esperando y para comulgar en la boca, tienes que esperar a ser el último. Así se explica que en una Iglesia mundanizada y desacralizada, no asista nada más que un ínfimo número de jóvenes y los ancianos, los que todavía mantenemos lucidez mental, tienes que sufrir viendo esta desacralizada situación. ¿Hasta cuando seguiremos así?