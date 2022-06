Rusia arrodilla a la UE y a EE.UU. Venancio Rodríguez Sanz Lectores

jueves, 23 de junio de 2022, 08:54 h (CET) Del Youtuber mexicano “El Chapucero” que yo suscribo: “En medio de un momento clave en el conflicto armado, en donde los rusos están empezando a liberar una de las ciudades más importantes, Severodonetsk, allá en Ucrania. La presión europea a Ucrania es que se rinda, que ceda los territorios y se acabe la pesadilla.

¿Y qué pasó? Pasó que el día de ayer hubo un golpazo inesperado en Europa. Porque ayer Rusia anunció que redujo un 40% las entregas de gas a través del gasoducto Nord Stream. Este gasoducto es el que alimenta a Alemania y el que redujo a casi a la mitad. Y hoy remata y vuelve a cerrar un 30% más el grifo. Es una monstruosa cantidad de gas que no recibe Alemania y por lo tanto, Europa. Entonces sale Estados Unidos al ruedo y dice:” No te preocupes por el gas ruso, yo te lo envío licuado”.

¿Pero qué pasó? Pasó que la Central de licuefacción de Texas sufrió una explosión. Y EE.UU dijo, "sorry", ya no puedo rescatar a Europa. Pero ¿Y ahora qué? Ahora todo se empieza a caer. Emmanuel Macron se sincera y dice:” Hay que terminar con esta pesadilla, hay que levantar las sanciones”. Y digo yo:"¡Qué bueno Macron! Solo le faltó hacer mención de las armas que le vendemos a Ucrania". La secretaría del tesoro de EE.UU., Janet Yellen, que impulsó el embargo petrolero, ahora dice:” Hay que mantener el flujo del petróleo ruso en el mercado mundial, pero a un precio bajo”.

Todo el mundo está buscando lagunas en sus propias sanciones para seguir comprando gas. Que quede claro: en Europa, la superpotencia es Rusia”. Lo que está claro es que no se puede confiar en los descerebrados que nos gobiernan. Lo que nunca podremos pagar, es el hecho de haber participado en este genocidio. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

