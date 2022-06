​Amar significa servir y dar la vida Pedro García, Gerona Lectores

jueves, 23 de junio de 2022, 08:52 h (CET) Amar significa servir y dar la vida. Con estas palabras tan elocuentes, el Papa Francisco nos invitaba a seguir el ejemplo de los diez nuevos santos canonizados el día 15 de mayo en El Vaticano, entre los que se encuentran figuras tan inspiradoras como Tito Brandsma, Maria Domenica Mantovani o Carlos de Foucauld.



En la línea de lo que tantas veces ha repetido el Papa sobre la necesidad de buscar la santidad en la vida ordinaria, en no colocar en peanas altísimas a santos que nos acaban por resultar lejanos, Francisco nos recordaba que la verdadera santidad es la que está hecha de amor cotidiano, la que no antepone los propios intereses, la que sale del egoísmo para hacer de la existencia un don, preguntándonos de forma constante qué hacemos por los demás y hasta qué punto tocamos la carne de Cristo en nuestros hermanos.

Así de sencilla y al mismo tiempo de exigente es la propuesta: abandonarse en Cristo para mirar siempre en Él a los demás. Cuando se ama, se imita; se imita a Cristo, repetía Carlos de Foucauld.

