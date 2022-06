¿Por qué invertir en vino de lujo? Emprendedores de Hoy

En un contexto en el que existe mucha incertidumbre por el rumbo que tomará la economía europea y global, las carteras estables parecen ser la mejor opción. Una de esas inversiones sólidas son los vinos de lujo, a la luz de lo que argumenta Eduardo Cuenca de Breaking Wine después de que él mismo relata su experiencia de invertir en vino y desnuda los pasos del proceso.

Invertir en vino de lujo es participar en un mercado en alza. En mayo de 2021 una botella de vino francés Chêateau Pétrus 2000 se cotizó a un precio cercano al millón de euros. Casi duplicó el de un Romanée-Conti de Borgoña 1945 con un valor de 558.000 dólares en 2018.

Un mercado con rentabilidad estable y menos volátil Breaking Wine define a un vino de lujo como un vino de altísima calidad que va adquiriendo más valor con el tiempo. La razón es que una de sus características es que envejece de manera óptima. Otros elementos que le dan valor a una botella de vino es su rareza, antigüedad y su escasez.

Si un vino de calidad es antiguo y raro se cotizará muy alto en el mercado. De hecho, en las últimas dos décadas se ha generado todo un comportamiento especulativo en torno al valor de los vinos escasos. Por esa razón, está atrayendo cada vez más la atención de coleccionistas e inversionistas de todo el mundo. Para valorar correctamente una botella es importante atender el indicador Liv-Ex 100 (London International Vinters Exchange) que se creó en el año 2002.

Esta opción de inversión en vinos de lujo lo puede hacer cualquier persona amante del vino o inversiones desde cualquier parte del mundo. Se puede descargar la guía PDF en Breaking Wine.

Según este parámetro, los precios generales de los vinos de lujo han experimentado un crecimiento sostenido anual del 8,8 % en promedio. Los especialistas consideran que esta cartera es muy apreciada por su poca volatilidad. Esa estabilidad se debe a que la demanda de vinos a nivel global no suele tener muchas variaciones a la baja, pero sí a la alza por la gente que cada vez se suma al mundo del vino y eso ayuda a la escasez de los productos de lujo. Por otro lado, el comportamiento de la macroeconomía no afecta los precios de estos productos.

La mejor manera de invertir en vinos de lujo según Eduardo Cuenca, creador de Breaking Wine Breaking Wine es una plataforma que ofrece información, cursos online y que últimamente ha puesto a la mano de todos información sobre la experiencia de invertir en vinos de lujo. Eduardo Cuenca, desde esta plataforma, ha realizado lives mostrando su portafolio y los porcentajes de incremento que ha obtenido. Ha publicado abiertamente el beneficio a 5 y 8 meses de la inversión con casi un 4% y poco más del 10% respectivamente.

Un emprendedor que se ha especializado y apasionado en este mercado. A través de la página ofrece algunas pautas para quienes desean iniciarse en este mundo y hacerlo de la mano de profesionales en el sector junto con la firma londinense con la que colabora.

Según Cuenca, lo crucial para invertir en este mercado es el conocimiento de la procedencia del vino. Además, según la BBC, más del 5 % de las bebidas que salen a subasta son falsificadas, por lo que no se le puede comprar a cualquiera. Por eso, Eduardo tiene tras de sí un ‘broker’ que les orienta sobre inversiones seguras.

Este ‘broker’ es un agente que les asistirá para seleccionar el mejor portafolio posible con base en el capital disponible y a quién comprarle. Junto a este profesional se podrá comprobar la calidad y autenticidad del producto y definir cuándo y a quién se le venderá. Le ayudará a proyectar el rendimiento de la inversión y los posibles plazos de retorno. Cuenca dice que no es necesario saber tanto de vinos porque el respaldo que ellos brindan le asegurará a la persona un excelente rédito.



