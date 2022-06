Cómo tributan las criptomonedas en España, por ILIA Consulting Emprendedores de Hoy

jueves, 23 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Hoy en día, muchos españoles han empezado a utilizar las monedas virtuales con el fin de invertir o pagar bienes y servicios. No obstante, hay ciertas leyes para la tributación de criptomonedas Hacienda que muchas personas desconocen y que son necesarias cumplirlas para evitar sanciones que puedan afectar el patrimonio del contribuyente.

En este sentido, la mejor recomendación es contar con un asesor fiscal que brinde la orientación necesaria según cada caso. ILIA Consulting es una asesoría fiscal experta en tributación de criptomonedas, y ofrece recomendaciones sobre la forma más efectiva de tributar.

¿Cómo hay que declarar las criptomonedas en España? La tributación de criptomonedas en España es un tema complejo, debido a que la normativa aplicable aún no está desarrollada al 100 %. En función de la forma en que se utilizan las monedas virtuales, se pueden diferenciar algunos supuestos. Los traders deben declarar el IRPF cuando venden una criptomoneda, haya sido con pérdidas o con ganancias. Por otro lado, si la plataforma en la que se compran las criptomonedas abona intereses, estos se consideran rendimientos de capital mobiliario en el IRPF, y se deben incluir en la base imponible del ahorro.

En cuanto a la minería de criptomonedas, el minero podrá deducirse los gastos asociados a su actividad si cumple una serie de requisitos. Entre ellos, darse de alta en el IAE con el Modelo 036 o 037, alta en el RETA, presentar el Modelo 130 y alta en el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI). Por último, está la figura del broker, al que en el IVA se le aplica la exención prevista para la mediación de servicios financieros, en caso de que negocie la compra de parte del inversor.

Empresa especializada en declaración de criptomonedas ILIA Consulting es una asesoría fiscal y jurídica que, a partir de la gran repercusión que ha tenido la tecnología Blockchain, se ha especializado en el asesoramiento fiscal para criptodivisas. Para ello, siguen un método integral que garantiza que sus clientes cumplan las normativas.

Sus servicios empiezan con la evaluación de la situación tributaria de su cliente. Luego, hacen un análisis de las distintas inversiones y sus repercusiones fiscales según su origen para, posteriormente, valorar las ganancias según la metodología de cálculo de Hacienda. A continuación, determinan las acciones a realizar para estar al día con las normativas fiscales y buscan la mejor estructura empresarial en cada caso para evitar multas. Analizan las repercusiones de la inversión en todos los impuestos y ofrecen consultoría a sus clientes sobre cualquier asunto relacionado con las leyes fiscales en el entorno de las monedas digitales.

Gracias a su amplio conocimiento en tributación de criptomonedas, su metodología probada y su equipo de expertos cualificados, ILIA Consulting consigue ofrecer una asesoría eficaz en esta materia. Los interesados pueden solicitar más información en su página web.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.