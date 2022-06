Las ventajas de adherirse a una franquicia inmobiliaria del Grupo Best Emprendedores de Hoy

Una vez superada la crisis del COVID-19, el mercado inmobiliario español brinda muchas oportunidades de éxito para los inversores. Según el Índice Inmobiliario Fotocasa, el precio de la vivienda de segunda mano cerró al alza el primer trimestre de 2022.

Por otra parte, factores de incertidumbre como la inflación o la guerra en Ucrania han convertido a las propiedades en un refugio de valor. En este contexto, las franquicias rentables del Grupo Best se presentan como una excelente opción para quienes buscan emprender dentro del sector inmobiliario. Adherirse a una marca reconocida como esta supone la ventaja de ingresar a una estructura en funcionamiento con una cartera de miles de propiedades y recursos tanto en publicidad como en formación.

Franquicias rentables con presencia nacional e internacional El Grupo Best cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario y ya dispone de más de 160 agencias distribuidas por toda España. Invertir en una de estas franquicias permite tener un alcance nacional e internacional y acceder a una cartera de más de 400 mil propiedades. Además, por medio del sistema de captación exclusivo de la empresa, es posible disponer de una mejor oferta de inmuebles que cualquier otra inmobiliaria ubicada en la misma zona.

Por otra parte, las franquicias del Grupo Best gozan de servicios de publicidad gratuitos en los mejores portales del sector. Estos avisos y anuncios están a cargo de la central, que también provee a sus franquiciados de herramientas de posicionamiento SEM y SEO tanto para Google como para las redes sociales. En la misma línea, la compañía posee una gran cantidad de aplicaciones y webs empresariales que funcionan como vías de acceso a un público masivo.

Asimismo, todos los emprendedores que abren una franquicia del Grupo Best cuentan con un programa de formación continua para ejercer la actividad inmobiliaria de manera profesional. Los cursos se inician con lecciones básicas y se pueden extender en carreras universitarias que están financiadas por la empresa.

El Grupo Best ofrece condiciones únicas para sus franquicias Además de todos los sistemas de apoyo para que cada franquicia pueda desarrollarse de manera integral, el Grupo Best ofrece la posibilidad de iniciar la actividad sin gastos de local ni de personal.

Adicionalmente, el franquiciado dispone de garantías firmadas ante un notario para la recuperación del canon de entrada y las compensaciones por los royalties mensuales.

Por otra parte, la duración del contrato es acordada por el franquiciado y, dado el caso, su renovación no tiene costes. A su vez, la empresa alienta el crecimiento de los emprendedores al permitir que la segunda agencia y las sucesivas no deban pagar canon de entrada. Asimismo, todas disponen de exclusividad territorial.

Las franquicias rentables del Grupo Best permiten participar una actividad en auge, con grandes posibilidades de crecer y distintas ventajas que facilitan el desarrollo de un negocio exitoso.



