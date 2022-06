Qué son las mudanzas compartidas y cuáles son sus beneficios Emprendedores de Hoy

jueves, 23 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Por norma general, mudarse es un proceso muy complejo y que quita mucho tiempo a los implicados. Una de las cosas que las personas deben tener en consideración cuando se están mudando de una casa u oficina es contratar a una compañía responsable que lleve las cosas de un lugar a otro de una forma responsable y sin ningún tipo de contratiempos. Adicionalmente, es imprescindible saber con qué presupuesto se cuenta, puesto que el coste de los traslados tiende a ser algo elevado.

Sin embargo, hoy en día, existen mecanismos más accesibles como las mudanzas compartidas, un método en el que dos o más personas envían sus bienes en el mismo medio de transporte y comparten los gastos. En España, una de las empresas que brinda este servicio es Mudanzas Carrera, la cual cubre la ruta entre Barcelona y Valencia.

Los muchos beneficios de las mudanzas compartidas Las mudanzas compartidas son beneficiosas para todos aquellos individuos o empresas que necesiten ahorrar al máximo en gastos por traslado. La única condición para que se pueda llevar a cabo este proceso es que dos o más usuarios coincidan en el lugar de destino y la fecha del traslado.

Una de las grandes ventajas de las mudanzas compartidas es que los gastos se comparten entre varias personas, por lo cual el presupuesto no se ve tan afectado como cuando se contrata un servicio exclusivo que puede costar aproximadamente 600 euros o más.

Este tipo de mudanza es perfecta para quienes constantemente cambian de domicilio, sobre todo si tienen pocas pertenencias, pues en este caso no vale la pena pagar un servicio individual que es mucho más costoso.

No hay preocupaciones cuando se opta por un traslado compartido, ya que si se elige una compañía responsable y con experiencia, no tiene por qué haber ningún tipo de novedades porque los artículos de cada cliente van organizados y separados.

Mudanzas compartidas con Mudanzas Carrera Por la alta demanda de los servicios de mudanzas, en la empresa Mudanzas Carrera realizan traslados compartidos en camiones de Barcelona a Valencia de forma semanal. No obstante, cuando hay muchos clientes que requieren del servicio, viajan hasta tres veces por semana.

Los traslados que se hacen de forma compartida tienen fecha de recogida, pero no de entrega, ya que todo depende de otros clientes. Sin embargo, las personas que necesiten desalojar urgentemente un inmueble pueden gozar del beneficio de guardamuebles en Barcelona, que es completamente gratis.

La empresa de mudanzas también pone a disposición traslados compartidos que incluyen un servicio de empaquetado, desmontaje de muebles y colocación de cortinas. Los interesados en obtener más información o pedir un presupuesto deben acceder a la web de Mudanzas Carrera, donde se encuentran todos sus canales de contacto como teléfonos y correo electrónico.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.