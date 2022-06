El sistema de smartworking que facilita la conexión entre trabajadores y clientes de una empresa Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de junio de 2022, 16:32 h (CET)

El smartworkingdebe su origen a la pandemia y al cambio brusco hacia la digitalización empresarial, que ya en algunos países de Europa y del resto del mundo venía coincidiendo con una mejor conciliación de la vida laboral.

Algunas compañías se han dado cuenta de que sus trabajadores operan de manera más productiva de forma online o híbrida. De igual manera, han visto un mayor entusiasmo en los empleados al tener la libertad de escoger su modo de trabajo, lugar y horario. Por eso, la empresa experta en servicios tecnológicos TELLiT ofrece a sus clientes la implementación de un sistema smartworking que facilite la innovación y un mayor rendimiento laboral.

El smartworking y las comunicaciones unificadas El smartworking suele estar ligado al trabajo a distancia, aunque no depende estrictamente de él para ejecutarse de manera correcta. Una de las bases del smartworking es la confianza, que hace que la productividad del empleado pueda mejorar.

El smartworking opera con base en los últimos avances tecnológicos de conexión a internet, especialmente con aquellos programas y herramientas que se encuentran alojados en la nube. TELLiT promueve la implementación de este nuevo concepto de trabajo a través de sus sistemas de comunicaciones cloud flexibles, así como de los sistemas híbridos cloud-on escalables y con redundancia. Estas tecnologías de comunicaciones unificadas representan los medios de trabajo para el futuro empresarial.

Desarrollo del smartworking en las empresas En la actualidad, muchas empresas se han actualizado a sistemas de trabajos basados en el smartworking, aunque algunas no implementan todos los aspectos y herramientas que este concepto implica. Por eso, TELLiT ofrece a las compañías múltiples herramientas para la implementación de un concepto smartworking eficaz. Por ejemplo, un servicio de telefonía para empresas que permite que todos sus trabajadores dispongan en su ordenador de teléfono, chat de empresa y videollamadas profesionales de forma única y exclusiva, en un pago por uso mensual; o una fibra óptica que alcance grandes velocidades de navegación. Esto facilita el trabajo remoto o híbrido, gracias a que permite enviar y recibir archivos pesados en muy poco tiempo.

La empresa también dispone de un software que cuenta con diferentes secciones de gestión, las cuales permiten a los empleados estar en sincronía con el progreso de cada proyecto vía voz, chat y videollamada. Además, TELLiT proporciona sistemas de atención telefónica, call center, contact center, voz, chat, email, SMS, grabación, redes sociales y servicios de telefonía sobre internet como operador nacional con licencia. Todo ello forma parte de lo último en tecnología para trabajar bajo los estándares smartworking debido a su capacidad para adaptarse, su flexibilidad y el uso de sistemas híbridos cloud-on.

Todas las industrias con aspiraciones comerciales se mantienen en constante evolución, y las empresas deben sumarse a estos cambios, ya sea mejorando sus servicios u optimizando su manera de trabajar con nuevas herramientas. Para ello, TELLiT ofrece su sistema de smartworking, que ayuda a cambiar la manera en la que todas las empresas trabajan, para adaptarse a la digitalización empresarial y al nuevo paradigma del comercio del siglo XXI.



