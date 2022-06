Servicio de mantenimiento de grupos electrógenos, de la mano de GCM Emprendedores de Hoy

La mayoría de los grupos electrógenos de primeras marcas disponibles en el mercado son de gama estándar, cuentan con un motor de 1.500 RPM y tienen una vida útil de alrededor de 25.000 horas.

Ahora bien, para que puedan funcionar durante todo este tiempo es necesario estar al día con las revisiones y el mantenimiento correspondientes, que puede ser tanto preventivo como correctivo.

En este sentido, la empresa GCM se especializa en el mantenimiento de grupos electrógenos que se utilizan tanto para aplicaciones de emergencia como en modo continuo para autoconsumo. En el primer caso, las inspecciones técnicas de mantenimiento se efectúan cada 3 meses mientras que, en los otros equipos, resulta necesaria cada 400 o 500 horas de funcionamiento.

Los pasos para un mantenimiento de los grupos electrógenos adecuado Los protocolos habituales de mantenimiento para estos equipos incluyen acciones como cambios de filtros, aceite y líquido refrigerante, comprobación de carga de batería, chequeo general del motor y limpieza. Además, es necesario revisar la carga y el equilibrio de fases del alternador.

Para revisar el nivel de aceite, basta con extraer la varilla y observar las marcas. Si ni la mínima ni la máxima están sobrepasadas, quiere decir que todo está en orden. En cuanto a los filtros, los expertos de GCM recomiendan respetar los intervalos de cambio sugeridos por los fabricantes. Si esta información no está disponible simplemente hay que retirarlos y observar en qué estado se encuentran.

Otros componentes importantes son las correas, que siempre deben estar ajustadas. A su vez, también es vital que el sistema refrigerante tenga siempre la proporción adecuada de líquido anticongelante. Este elemento no solo evita el congelamiento de los conductos, sino que también porta aditivos antioxidantes que protegen al motor.

GCM es una empresa confiable y de experiencia GCM cuenta con un grupo de profesionales de gran experiencia en el sector del grupo electrógeno que está en constante evolución para incorporar a sus servicios las últimas innovaciones en tecnología. La empresa también dispone de un amplio stock de consumibles en el que es posible encontrar una gran variedad de piezas de recambio para solucionar problemas de la manera más rápida posible.

Además, GCM comercializa equipos electrógenos de segunda mano que han pasado todas las revisiones necesarias. Se trata de modelos de primeras marcas como Himoinsa, Pramac, Filippini, Gesan y FG Wilson, entre otras. Estos generadores están equipados con motores de firmas como Deutz, Volvo, Iveco, Cummins y Perkins. Todos cuentan con una garantía mínima de uso de 3.000 horas.

GCM es una de las mejores opciones a la hora de efectuar el mantenimiento de grupos electrógenos. A partir de un servicio puntual y a tiempo es posible evitar desperfectos y reparaciones que resultan más costosas.



