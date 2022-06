Aumento en la reclamación de deudas en comunidades de vecinos, por Cobratis España Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de junio de 2022, 15:43 h (CET)

En el segundo trimestre del año, la reclamación de deudas en las comunidades de vecinos sufrió un gran incremento. La inflación desbocada y unos precios en la cesta de compra que no paran de aumentar son dos de los causantes de este hecho. El poder adquisitivo de los ciudadanos ha ido mermando, dificultando de esta forma el pago de gastos habituales, tales como las cuotas de la comunidad en la que residen.

Para reclamar deudas en comunidades de vecinos se deben tener en cuenta ciertos trámites y requisitos previstos. Pero, en todo caso, lo mejor es contar con la ayuda de expertos en la materia, como Cobratis España. Esta compañía de recobro se encarga de la recuperación de impagos en cualquier parte del país, de forma ágil y a bajo coste.

¿Qué deben hacer las comunidades en casos de morosidad? Los problemas de morosidad entorpecen el buen funcionamiento de los servicios, el mantenimiento y los planes de inversión acordados entre las comunidades. Por ello, las Juntas se ven en la obligación de efectuar reclamos de las deudas.

Lo más recomendable es agotar todas las posibilidades antes de hacer una reclamación judicial al propietario moroso. La cordialidad es la primera medida a tener en cuenta para realizar el cobro y mantener buenas relaciones entre los vecinos. A través del diálogo se consigue una convivencia pacífica. Si se escuchan las razones del moroso y este acepta pagar su deuda pendiente, la Junta puede aprobar condiciones flexibles en su caso.

También es importante seguir los procesos de seguimiento de la posibilidad de pago. En el domicilio del deudor se debe realizar una notificación de cobro por parte de la Junta. Por otro lado, el Secretario de la Comunidad debe ser notificado de la deuda y su liquidación. Mientras que el presidente de la Junta, como cabeza de la Comunidad, debe dar el visto bueno para que se realice el proceso de notificación formal de morosidad. Estos pasos constituyen un aval imprescindible para sustentar el cobro de manera legal, de ser necesario.

Reclamar deudas en comunidades de vecinos con Cobratis España La Junta puede mostrar toda intención de llegar a un acuerdo con los morosos para que paguen sus deudas y resolver el problema de impago. Pero, cuando existen vecinos que simplemente se niegan a pagar, es momento de iniciar un proceso de reclamo legal.

En este caso, lo mejor es recurrir a expertos, como es el caso de Cobratis España. Esta empresa cuenta con más de 15 años de experiencia en cobro de morosos. Además, disponen de una extensa red de abogados y procuradores alrededor de España que se aseguran de que las deudas sean recuperadas de forma rápida y eficaz.

El procedimiento de Cobratis España se lleva a cabo en dos fases, iniciando por la vía amistosa. Al cabo de 20 a 30 días hábiles, si no se llega al cobro de la deuda amistosamente, recurren a una vía judicial.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.