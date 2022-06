Un ‘sí quiero’ envuelto en paz, belleza y armonía, tratamientos de belleza para novias con ALURA Beauty & Wellness

Cubrir las necesidades más beauty con los packs personalizados de belleza para bodas que han creado las firmas de ALURA Beauty & Wellness.

El día de la boda es un momento que quedará guardado en las mentes y corazones toda la vida. Tanto las novias como los novios y las invitadas como los invitados, quieren lucir radiantes ese día tan especial que, sin pensarlo, cada vez está más cerca. Por eso, es importante no solo encontrar el atuendo perfecto, sino también escoger a los profesionales adecuados que se encarguen de mimar, cuidar y hacer brillar toda la belleza natural con la garantía de la máxima profesionalidad.

En un día como este, todo tiene que salir perfecto, y cada detalle debe estar cuidado y tratado con la máxima delicadeza y mimo. En los centros integrales de ALURA Beauty & Wellness, bajo el claim “embrace your beauty” ponen a disposición una amplia selección de tratamientos de belleza para novias y packs personalizados especialmente pensados para una ocasión como esta.

Una experiencia única para cuidar la piel Un “must” que no se debe olvidar es el cuidado de la piel. Desde el centro de estética, Bella Aurora, han creado un protocolo a medida que consigue reflejar la luminosidad que la piel merece en uno de los días más especiales de la vida. La propuesta, Beauty Bride, combina un amplio abanico de tratamientos que van desde el ácido hialurónico y la oxigenación de la piel, a masajes con piedra gua-sha para hacerte olvidar el estrés.

El tratamiento perfecto para aumentar la luminosidad y vitalidad de la piel antes del “sí quiero”. Asimismo, en el centro de estética, IM Clinic, han puesto a disposición 3 tratamientos que realzarán la belleza natural antes del esperado día:

Densificador Luminosity: un tratamiento que combina un microneedling y un tratamiento facial Vital Express, para hidratar, densificar, renovar e iluminar la piel.

Globalmesolift Green: un ritual de belleza con higiene vegana para un aspecto fresco, relajado y luminoso.

IM Revital: un tratamiento indicado para recuperar los volúmenes faciales, mejorar la calidad de la piel y otorgarle más jugosidad.

En Mesoestetic, tienen soluciones para cada necesidad.

Glow: revitalizar la piel apagada, áspera y tirante, y devolverle la hidratación, elasticidad, suavidad y luminosidad.

Bride to be: si una de las preocupaciones es la piel envejecida, con este pack, además de hidratar, se reparará la piel que siempre se ha querido.

Experiencia Tailormade: un tratamiento médico-estético personalizado valorado en 1.200 € que incluye tratamientos combinados como peelings, radiofrecuencia, microeendling, mesoterapia, relleno de ácido hialurónico… todo lo que la piel necesita para estar radiante el día de la boda.

La belleza es consecuencia de salud y bienestar interior. En Ali d’Aria, prepararán para el “ready to go” final. Existe la posibilidad de hacer un pack 100 % personalizado, en función de cada necesidad.

Bouquet: manicura y pedicura Shellac, diseño de cejas y depilación de labios.

Arras: manicura y pedicura Shellac, limpieza facial y escote, lifting de pestañas y diseño de cejas.

Alianzas: manicura y pedicura Shellac, limpieza facial y radiofrecuencia, peeling corporal e hidratación, lifting de pestañas y diseño de cejas.

Velo de novia: manicura y pedicura Shellac, extensiones de pestañas, mirada y labios sublimes LPG, peeling corporal, hidratación y diseño de cejas.

Un look infalible que conquistará todas las miradas Ondas, trenza, recogido… elegir el peinado perfecto para este día es tanto o más complicado como escoger el vestido ideal. Este debe ser elegido de acuerdo a los rasgos faciales, la forma de la cara, la longitud del pelo…. Por esa razón, es esencial dejarse cuidar por los mejores profesionales.

Backstage BCN ofrece esa ayuda tan necesaria en el momento de escoger el recogido de fiesta que más refleje la personalidad y la versión más íntima. Con el servicio para novia, se tendrá una entrevista con un estilista especializado, asesoramiento personalizado, peinado y maquillaje con la prueba incluida, así como también acompañamiento durante la prueba del vestido para ir retocando los detalles. Para familiares e invitadas, han diseñado un pack donde se conseguirá el peinado, recogido, semirrecogido y maquillaje en el salón o en el hogar.

Además, el salón pone a disposición su servicio de maquillaje de día y un tratamiento de carboxiterapia facial para iluminar y dar vida al rostro.

El salón de peluquería, Alberto Cerdán Space, también ha puesto a disposición tres packs de tratamientos creados especialmente para que el peinado esté a la altura del vestuario. Todos los tratamientos cuentan con una asesoría premium, donde se hace un estudio personalizado de la clienta, emplazamiento de la boda, vestido… para elaborar una propuesta perfecta. También, consta de un tratamiento ideal para dar brillo y nutrición al cabello y por supuesto, prueba de peinado y maquillaje. Asimismo, la firma propone un plan único e increíble antes del gran día. Cierran el salón o bien se desplazan a la ubicación que se requiera para que disfrutar con cuatro mejores amigas/os de una Beauty Party con brushing, maquillaje y copa de cava o vino; o bien una fantástica masterclass de maquillaje paso a paso acompañada de una copa de cava o vino.

Para New Look, las novias son muy importantes y quieren acompañarlas en uno de los días más especiales de su vida. Por eso, recomiendan hacer una prueba de peinado y otra de maquillaje para ir con el tiempo suficiente y probar diferentes looks hasta conseguir el deseado. También, coinciden que para un acierto seguro es ideal realizarlo el mismo día de la prueba del vestido. Con su pack (prueba del peinado + maquillaje) se conseguirá un 30 % de descuento para el día del enlace.

Explorar las sensaciones de relajación y desconexión Organizar una boda es una de las tareas más estresantes en las que se ve envuelta una pareja. Existen muchos detalles que hay que atender y muchas cosas a tener en mente para que todo salga perfecto.

El centro de masajes, Thai Spa Massage ofrecen dos tratamientos para novia y dos tratamientos para los novios, para que se disfrute de un momento de relax en pareja antes de la boda. Los rituales incluyen tratamientos exfoliantes, body scrub de cuerpo entero, tratamientos hidratantes, baños florales en jacuzzi, tratamientos faciales o masajes a elegir.

Un abanico de posibilidades que harán que el «sí quiero» esté envuelto en paz, belleza y armonía.

Acerca de ALURA Beauty & Wellness El concepto de belleza ha evolucionado hacia un nuevo conjunto de elementos que se asocian a un estilo de vida saludable y un bienestar general. Las nuevas tendencias también demuestran que muchas barreras están desapareciendo, de modo que deja de tener importancia la edad, el sexo, el físico… la belleza ya no habla de clichés. En este marco pues, aparecen dos nuevos elementos: la digitalización y la inmediatez. El tiempo se ha transformado en el valor más preciado que se tiene y saber aprovecharlo bien influye de forma directa en el bienestar.

Es posible disfrutar de una experiencia transformadora y acceder a un cuidado total de belleza y bienestar, con las marcas más premium del sector, en un espacio exquisito dedicado solamente a cuidarse. Todo ello se puede conseguir a través de una sola reserva, pagando de forma cómoda e inmediata.

ALURA Beauty & Wellness abre las puertas a un innovador y revolucionario oasis de belleza y bienestar en la ciudad de Barcelona que permite disfrutar de una experiencia única que atrapa todos los sentidos.