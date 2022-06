Beauty wedding alert, ALURA Beauty & Wellness ha llegado para quedarse

Un sinfín de posibilidades beauty para un ‘sí, quiero’ inolvidable con ALURA Beauty & Wellness, uno de los primeros centros urbanos que concentra en exclusiva las firmas de belleza y bienestar más selectas del mercado.

Elegir a los profesionales que se encargarán de la puesta a punto para ese día tan especial, es una decisión difícil. Y es que es mucho más que elegir el maquillaje que se va a llevar o el peinado que más va a favorecer. Establecer una rutina de belleza es clave para llegar al gran día luciendo la mejor versión.

Es por eso que, en un día donde todo tiene que salir perfecto, ALURA Beauty & Wellness quiere mimar, cuidar y celebrar.

Uno de los primeros centros en Barcelona para mujeres y hombres que concentra de forma exclusiva las firmas de belleza y bienestar más selectas del mercado, pone a disposición una experiencia única. ALURA Beauty & Wellness se basa en avanzados conceptos y servicios que satisfacen las necesidades más beauty de cada persona gracias a la personalización de sus servicios y tratamientos, la confianza de ponerse en manos de profesionales y marcas de la más alta calidad, vivir una experiencia transformadora, en la que sentirse bien consigo misma/o y disfrutar de un espacio ideal, lleno de calma, en medio de Barcelona.

Descubrir la variada selección de tratamientos de belleza para un ‘sí, quiero’ inolvidable Si suenan campanas de boda, se debe huir de los artificios y apostar por una apariencia natural y mejorada de la piel, cumpliendo así con las expectativas. ALURA Beauty & Wellness, bajo el claim “embrace your beauty” ofrece los mejores cuidados para que cualquiera se pueda sentir bien consigo mismo, por dentro y por fuera.

Dicen que la pareja es el espejo. Para el centro de bienestar y belleza, es igual de importante cuidarla a ella como a él. Y es que, en esta nueva era, el hombre dedica más tiempo a sus cuidados, por lo que llegar al día de la boda impecable y hacer el perfect match, debe ser una prioridad para ambos. En los centros integrales de ALURA Beauty & Wellness, se encontrará una amplia selección de tratamientos estéticos para novias/os e invitadas/os: desde sesiones faciales y corporales, hasta las más avanzadas terapias adaptadas al rostro y figura. Algunas de las firmas con las que trabajan son las siguientes:

Centros de estética: Ali D’Aria, Im Clinic, Basics by Mercé, Me 85 by Mesoestetic, Backstatge Beauty y Bella Aurora

En cuanto a salones de peluquería: Backstatge Hair, New Look, Alberto Cerdán Space y Atelier de Anthony Llobet

Salones de diseño de uñas: Good Nails by Raffel Pages

Centros de masajes: Thai Spa Massage

Descubrir el templo de cuidado y belleza que han creado sus marcas y vivir o regalar una experiencia inolvidable. Porque sí, es garantía de éxito. ALURA Beauty & Wellness quiere acompañar en la ilusión y felicidad hasta el gran día con la garantía de la máxima profesionalidad.

Acerca de ALURA Beauty & Wellness El concepto de belleza ha evolucionado hacia un nuevo conjunto de elementos que se asocian a un estilo de vida saludable y un bienestar general. Las nuevas tendencias también demuestran que muchas barreras están desapareciendo, de modo que deja de tener importancia la edad, el sexo, el físico… la belleza ya no habla de clichés. En este marco pues, aparecen dos nuevos elementos: la digitalización y la inmediatez. El tiempo se ha transformado en el valor más preciado que se tiene y saber aprovecharlo bien influye de forma directa en el bienestar.

Es posible disfrutar de una experiencia transformadora, acceder a un cuidado total de belleza y bienestar, con las marcas más premium del sector, en un espacio exquisito dedicado solamente a cuidarse. Todo ello, a través de una sola reserva, pagando de forma cómoda e inmediata.

ALURA Beauty & Wellness abre las puertas a un innovador y revolucionario oasis de belleza y bienestar en la ciudad de Barcelona en el que poder disfrutar de una experiencia única que atrapa todos los sentidos.