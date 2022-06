Prestige Asociados, dejar la reclamación de impagados en manos de expertos Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de junio de 2022

Recuperar el dinero que se creía perdido por causa del vencimiento de facturas u otros documentos, es una opción de confianza y segura si se deja en manos de expertos abogados especialistas en reclamación de impagados.

El despacho Prestige Asociados ofrece este y otros servicios desde Madrid, con un equipo de asesores judiciales dedicado a la gestión de cobros personalizada, con estrategias eficaces de mediación o vías judiciales. Con la asesoría letrada de este organismo, está garantizado un 95 % del éxito en el retorno de los recursos pendientes.

Acciones de carácter profesional de cobro y prevención de deudas Impagos de facturas o alquileres, reconocimiento de la cantidad de dinero no cobrada, gestión de Ley de Segunda Oportunidad para empresas y todos los trámites relacionados con las deudas son motivo de las acciones profesionales de Prestige Asociados.

Los interesados en recibir la asesoría del despacho pueden ingresar a la página web y plantear su caso, para obtener una rápida respuesta.

Ante la sospecha de que se genere algún impago, las empresas o particulares pueden solicitar los servicios del bufete. La misión de los abogados será la de tutelar los procesos de cobro de facturas, mediante la comunicación con los clientes, con el fin de informarles que su representado cuente con la asesoría de especialistas.

Si el retraso en los pagos es un hecho, Prestige Asociados se encargará de abordar el caso por vía amistosa, en primera instancia. El análisis de la situación generará un plan de recuperación personalizado, efectivo, trasparente y comprometido con el éxito.

Si la mediación no funciona, la gestión de cobro será ejecutada por la vía judicial. Un estudio de las probabilidades de pago total determinará el proceso más recomendable, que incluye la preparación de la demanda, la representación ante el juzgado y un informe sobre la situación del deudor. Asimismo, los abogados prepararán propuestas de acuerdo extrajudiciales con el objetivo de captar el mayor porcentaje posible del dinero impagado.

Expertos en gestión concursal Cuando la deuda está inmersa en un concurso de acreedores, Prestige Asociados asumirá el seguimiento exhaustivo de todo el proceso. La comunicación con el cliente que busca participar en este mecanismo para reclamar impagados permitirá mantenerlo al día sobre las fases del concurso, hasta la decisión final.

Asesoría en materia penal, valoración de secuelas de accidentes de tráfico y muchos otros servicios ofrece Prestige Asociados a los clientes de España, el resto de Europa y Estados Unidos. La defensa de la justicia y la verdad fundamenta el funcionamiento de un equipo profesional que es, ante todo, humano en la práctica del derecho. Esto con el objetivo de honrar los impagos que tanto preocupan a miles de personas, quienes encontrarán en el despacho las mejores soluciones.



