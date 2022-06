eXp alcanza los 300 agentes en su primer año de actividad en España Comunicae

miércoles, 22 de junio de 2022, 17:27 h (CET) Andalucía, Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias son los mercados con mayor dinamismo. La compañía opera en el metaverso desde hace más de diez años y emplea a más de 82.000 agentes. A nivel global, aumenta sus ingresos durante el primer trimestre del año un 73%, hasta los 1.000 millones de dólares. eXp cuenta con presencia en 22 países y prepara su próxima entrada en Chile eXp Realty, una de las inmobiliarias globales de más rápido crecimiento y una filial de eXp World Holdings, Inc. (NASDAQ:EXPI), ha cumplido su primer aniversario con un crecimiento exponencial en su red de agentes. En concreto, la compañía cierra su primer ejercicio en nuestro país con un equipo que suma más de 300 profesionales.

eXp basa su modelo de negocio en España en la combinación de un sistema de compensación competitivo, la última tecnología en la nube y la posibilidad de formar parte de una comunidad de agentes repartidos por todo el mundo.

Sevilla ha sido el lugar escogido para llevar a cabo la celebración que ha contado con la participación de Michael Valdes, presidente de eXp Global; Mehgan Kelly, VP Global de Operaciones e Ilaria Profumi, directora de eXp EMEIA.

Andalucía se trata de una región estratégica para eXp España por la revalorización que ha experimentado la vivienda en la región (un 4,19% de media) y la demanda extranjera de vivienda que vuelve a situarse en valores por encima del 13%, habituales antes de la pandemia.

Seguido de Andalucía, Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias son las regiones que han experimentado un mayor dinamismo durante el primer año de operaciones de la inmobiliaria.

Más de 10 años operando en el metaverso

eXp comenzó a operar en el metaverso en el año 2010 y se trata de la herramienta en la que se dan cita diaria los más de 82.000 agentes que componen su red mundial. Según Michael Valdes, presidente de eXp Global “eXp World nos ha permitido triplicar nuestro crecimiento durante la pandemia e instaurarnos en 18 países sin la necesidad de coger un avión. El ahorro derivado de los desplazamientos y el coste de mantener unas oficinas -estimado en decenas de millones de euros- nos han permitido afinar nuestra tecnología y destinar nuestros recursos a otros mucho más necesarios”.

Para Renata Sujto, directora general de eXp España “el metaverso genera unas conexiones emocionales de calidad, que nos permiten prescindir de interacciones físicas de baja calidad y no prioritarias. Gracias al metaverso limitamos los encuentros presenciales a ocasiones que requieren de una conexión real entre personas. En eXp España hemos verificado que este tipo vínculos afectivos no podrían darse a través de otras herramientas. Nuestro metaverso permite, incluso, percibir el estado anímico de los compañeros en función de la ropa diaria que eligen para sus avatares”.

Una diversificación adelantada gracias a la buena acogida en España

Los últimos resultados presentados por la compañía reflejan que los ingresos del primer trimestre de 2022 han aumentado un 73% con respecto al año anterior, hasta los 1.000 millones de euros, impulsados por un crecimiento del 55% de la red de agentes de la compañía a nivel global.

El pasado mayo de 2021 eXp aterrizaba en España con buenas perspectivas al ser considerado un mercado residencial fuerte y resiliente, además de ser la ubicación clave para llevar a cabo el crecimiento en el resto de Europa.

La cartera inicial de eXp se centró en vivienda residencial de segunda mano, pero el hecho de contar con más de 200 agentes en menos de cinco meses provocó una diversificación que se extendió a edificios comerciales, activos logísticos y hoteles.

22 países de operaciones a través del metaverso

Durante los meses de 2022 la compañía ha aterrizado en República Dominicana, Grecia, Nueva Zelanda y Dubái. Próximamente se prevé comenzar a operar en Chile. Actualmente la compañía está presente en 22 países.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Demetrio Carceller Arce: "La educación, el cuidado de las personas y la convivencia, nuestra razón de ser" Freehand Arquitectura explica cómo la decoración influye en el cerebro y el estado de ánimo eXp alcanza los 300 agentes en su primer año de actividad en España Bodega de los Secretos da las claves para comer fuera de casa y no engordar Vendemostucoche.com: la feria de venta de coches entre particulares. Domingo 26 de junio en Madrid