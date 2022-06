Bimoi Store llega al mercado con la revolución de su nueva colección y su efectiva crema anticelulítica Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de junio de 2022, 13:05 h (CET)

Las modas van y vienen, puesto que se trata de una industria que está en constante cambio. Por este motivo, muchas mujeres procuran buscar tiendas diferentes que destaquen entre la masa y aporten identidad.

Dicen que el que busca siempre encuentra y de tanto buscar se encontró con un tesoro escondido en Valencia, pero con una tienda online maravillosa, Bimoï Store, una auténtica revolución en el mundo de la moda y la belleza.

Ya es un hecho en España que se ha formado la revolución con la nueva colección de temporada y la crema anticelulítica de Bimoï Store.

Es una tienda de ropa exclusiva que resalta por su ropa elegida con tanto mimo y cariño, para que las personas vayan siempre a la última y destaquen entre su entorno y en el que se puede sentir la experiencia de compra tanto en la tienda física, como en la tienda online, con una atención al cliente excelente.

Ahora las personas entienden por qué cada vez gana más seguidores y las influencers se pelean por sacar sus nuevos modelos. Además, aunado al éxito de su reciente colección de moda, se encuentran sus productos de belleza efectivos con ingredientes de máxima calidad.

El éxito de la nueva colección de Bimoï Store Las prendas de esta firma española se han convertido en toda una sensación por la calidad, variedad, originalidad, los diseños exclusivos y el cuidado al detalle en todo el proceso de envío. Esto se debe a que se trata de una empresa que apuesta por la exclusividad y la atención al cliente y no en la producción en masa, tan popular en grandes corporaciones de moda. De esta manera, se encargan de que todas sus clientas reciban sus prendas con una sonrisa.

En su catálogo actual, Bimoï Store cuenta con colecciones de prendas para fiesta, trabajar, salir a comer o para el día a día.

El estilo de esta tienda es actual, siempre a la última, pero con ropa atemporal que puede ser usada en varios años sin perder su vigencia. Su propuesta es ideal para mujeres de diversas edades que quieran lucir bien vestidas, a la moda y con el outfit preciso para cada ocasión.

¿Por qué la crema anticelulítica de Bimoï Store está causando furor? La crema ByeByecellulite, que es comercializada por esta compañía, está siendo una revolución por su eficacia comprobada para combatir la celulitis de forma efectiva y sin la necesidad de complementarla con más tratamientos. Asimismo, los resultados que ha provocado esta crema en sus usuarias la ha convertido en toda una revolución en el sector cosmético enfocado en la erradicación de esta alteración estética, ya que elimina la celulitis en poco tiempo.

ByeByecellulite contiene ingredientes naturales que ayudan a erradicar los nódulos y hoyuelos que ocasionan la piel de naranja, generando una sensación de bienestar. Este producto integra seis efectos en los que mejora la circulación, la retención de líquidos, quema grasa, reduce volumen, elimina la celulitis y reafirma.

La consolidación de Bimoï Store en el mercado español se debe a sus colecciones de alta calidad que combinan ropa exclusiva y actual con productos cosméticos que cuidan y protegen la piel de forma integral.

En Bimoï, no solo quieren que las mujeres estén bonitas con su ropa, sino que lo estén también sin ella.

Ya lo dicen en su eslogan “No es solo ropa, es actitud”.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.