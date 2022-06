Los aperitivos cárnicos de moda para el verano Comunicae

miércoles, 22 de junio de 2022, 16:46 h (CET) Emcesa dispone de una amplia gama de aperitivos perfectos para el verano como las brochetas de pollo, morcillas o hamburguesas Ya está aquí el verano y ahora toca disfrutar del buen tiempo, la mejor compañía y un merecido descanso. Pero por tener más tiempo no se debería caer en la “comida basura” o “fast food”. Para evitarlo existen multitud de aperitivos veraniegos a base de carne y fáciles de preparar. Bocados pequeños, en formato pincho para ser compartidos y disfrutar de la carne con amigos o en familia.

Emcesa, empresa especialista en la elaboración de productos cárnicos, quiere ayudar con las fiestas y eventos veraniegos para que los invitados se queden con un buen sabor de boca, disfrutando de un rico aperitivo antes de la comida principal.

Ideas rápidas de preparar y de servir, como por ejemplo unos pinchos o brochetas de carne de pollo o cerdo acompañados con verduras para darle un toque de color a la mesa. No puede faltar la clásica panceta, ideal para compartir asada o frita.

Otra idea son los pinchos de chorizo, chistorra y morcilla, reyes del tapeo también en verano. Elaborados a partir de cerdo y aderezados con sus tradicionales condimentos, se pueden cocinar en la barbacoa, al microondas, freír, hacer al horno o a la plancha con unas gotas de aceite. Todo un manjar que adorna cualquier mesa de picoteo. Para chuparse los dedos.

Pero eso no es todo, Emcesa dispone de unas ricas mini hamburguesas de carne de vacuno, que se puede cocinar a la plancha o fritas. Un plato muy divertido para preparar con los más pequeños de la casa que pueden personalizarlas escogiendo los ingredientes que más les gusten.

Y para aquellos que quieran cuidarse un poco más, Emcesa dispone de un catálogo de productos que además de estar deliciosos contienen un perfil nutricional saludable. Por ejemplo, sus morcillas saludables de arroz; un producto elaborado con aceite de oliva, 0% de grasa de cerdo y ácidos grasos omega-3, que contribuye al funcionamiento normal del corazón. Producto reconocido por la Fundación Española del Corazón.

Además, Emcesa dispone de otros productos saludables perfectos para tomar en el aperitivo como su chorizo, chistorra, longaniza blanca y hamburguesas.

Recetas con nuevos sabores, ingredientes diferentes y presentaciones originales para aperitivos veraniegos elaborados en un santiamén. Y es que, con estas suculentas ideas, ni una ola de calor africano puede quitarnos el apetito.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.