Universidad Isabel I: Entre las universidades con menor tasa de abandono Comunicae

miércoles, 22 de junio de 2022, 16:50 h (CET) Uno de los principales objetivos planteados por las universidades y los gobiernos es reducir el abandono universitario. Hoy en día, en España, se da una fuerte heterogeneidad en lo que respecta a las tasas de abandono. Las universidades online representan uno de los números más altos en deserción, existen excepciones, como es el caso de la Universidad Isabel I de Castilla, que es la universidad online con menor tasa de abandono en el país, teniendo números similares a las universidades presenciales Universidades no presenciales: el caso de la Universidad Isabel I

Según el último informe sobre el Análisis del Abandono de los Estudiantes de Grado en las Universidades Presenciales en España la tasa de abandono en universidades a distancia supera el 50%. En esta línea la Universidad Isabel I representa un caso llamativo, ya que se mantiene con una tasa de abandono por debajo del 18%, situándose como la universidad online con menor tasa de abandono de España e incluso mejorando las tasas de muchas universidades presenciales. Así, la tasa de abandono en esta universidad permanece, por lo menos, 5 puntos porcentuales por debajo de otras universidades online.

Acerca de la Universidad Isabel I

Hoy en día, la Universidad Isabel I y su fundación forman un grupo educativo con una amplia oferta académica de títulos oficiales, títulos propios y formación profesional. Cuentan con 12 grados, 7 dobles grados y 18 másteres, agrupados en cinco facultades: Ciencias Jurídicas y Económicas; Criminología; Ciencias y Tecnología; Humanidades y Ciencias Sociales; y Ciencias de la Salud.

Al mismo tiempo, en lo que respecta a los títulos propios, cuenta con un total de 30 titulaciones y dos títulos habilitantes.

La oferta académica de la universidad ya incluía el Ciclo Formativo de Grado Superior en Técnico Superior de Enseñanza y Animación Sociodeportiva, impartido en Burgos. Sin embargo, la Universidad ha aumentado su oferta académica con 19 ciclos más que conforman el catálogo de opciones formativas del Centro de FP Río Duero, titularidad de la Fundación de la Universidad.

En lo que respecta al campus universitario de la Universidad Isabel I, se localiza en un emblemático edificio en el centro histórico de Burgos, a pocos metros de la Catedral de Burgos y del Camino de Santiago, dos puntos Patrimonio de la Humanidad. Además, se encuentra a pocos kilómetros de otro Patrimonio de la Humanidad como son los Yacimientos de Atapuerca.

Estudiar en la Universidad Isabel I

Entre los factores que podrían explicar la baja tasa de abandono de la Universidad Isabel I respecto a otras universidades no presenciales es que el estudiante se encuentra en el centro del proceso enseñanza-aprendizaje, es decir, el alumno escoge cómo será su experiencia universitaria con la opción que mejor se adapte a su vida personal y profesional, un dato que recoge la Revista Forbes en su último ranking sobre las mejores universidades de España.

Otra de las diferencias interesantes es que esta universidad incorpora el acompañamiento al alumno durante la experiencia de aprendizaje online. Esto, a través de la interactividad y del contacto permanente entre los alumnos y los profesores, crea una comunidad que les permite, no sólo resolver dudas y aprender colectivamente, sino también acompañarse a lo largo de la carrera.

Finalmente, se debe destacar que la Universidad Isabel I cuenta con un equipo docente joven, altamente cualificado, muchos de ellos activos en su sector, y conectado con sus estudiantes. Mientras, la oferta formativa está diseñada con unos itinerarios que buscan dar respuesta a las necesidades actuales y futuras del mercado laboral.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.