Vendemostucoche.com: la feria de venta de coches entre particulares. Domingo 26 de junio en Madrid Comunicae

miércoles, 22 de junio de 2022, 17:18 h (CET) Últimos días para reservar plaza en Vendemostucoche.com. A tan solo 4 días para el arranque de la feria de VendemosTuCoche.com en Madrid, apenas quedan disponibles las últimas plazas para poder exponer los coches que se podrán comprar entre particulares Esta primera Feria de venta entre particulares está generando mucha expectación y contará con el apoyo de concesionarios como y de empresas como Mapfre y que ofrecerán a los particulares un servicio de atención y asesoramiento personalizado.

Esta será una feria totalmente familiar destinada a poner en contacto compradores y vendedores de vehículos de segunda mano. Cualquier persona que esté en el proceso de venta o compra, con esta feria tendrá la ocasión perfecta para ver oportunidades y poder vender su vehículo al mejor precio. Al ser una feria totalmente dirigida al cliente particular, la venta es directa sin comisiones.

Para apuntarse a esta feria las personas interesadas se deberán apuntar en la web vendemostucoche.com

Se contarán con la participación especial de:

TESTMOTOR.es para la peritación y verificación de vehículos y Mapfre Seguros que ofrecerá precios especiales para los clientes de la feria.

**************

Sin comisiones para la venta de vehículos

Vendemostucoche.com no comisiona por la venta de los vehículos. Venta 100% directa entre particulares. Este evento transcurrirá el próximo día 26 de junio en el parking del cine Kinépolis, en la ciudad de la imagen en Madrid, de 09:00 de la mañana a las 18:00 horas. Será un evento al aire libre con todas las comodidades para compradores y vendedores ofreciendo una experiencia familiar y divertida para todos los públicos.

Se contará con una oferta de todo tipo de vehículos, vehículos clásicos, vehículos de ocasión que se van a vender al mejor precio sin intermediarios, todos los vendedores y compradores que estén buscando un vehículo al mejor precio, tienen una ocasión única de poder ofrecer su vehículo y poder ver toda la oferta dispone de una forma cómoda.

Además de poder ver la oferta disponible, se podrá consultar la tasación más adecuada así como una verificación de calidad de los vehículos.

El sector del vehículo de segunda mano es el que más está creciendo y ante la crisis de materias primas, chips y las listas de espera, la compra de un vehículo de segunda mano para muchas personas es la opción más directa y rápida.

En el año 2021 se vendieron más de 2.000.000 coches de segunda mano en España.

**************

Para apuntarse a este evento los interesados solo tienen que:

Acceder a la web y ver más información https://vendemostucoche.com/

Unirse al grupo de WhatsApp para estar al día.

Solicitar la inscripción como vendedor o comprador. Para más información o dudas contactar con Vendemos tu Coche.

Ubicación: Cómo llegar a Kinépolis

Fecha: 26 de junio 2022

Horario del evento: de 09:00 a 18:00

