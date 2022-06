Así es el funcionamiento y los beneficios del agua hidrogenada Comunicae

miércoles, 22 de junio de 2022, 16:59 h (CET) Hydrogen se hace eco de la noticia lanzada por eldiario.es sobre los beneficios y el funcionamiento del agua hidrogenada Hydrogen, una empresa dedicada en la venta de agua hidrogenada y agua alcalina, se hace eco de la información aportada por eldiario.es sobre el funcionamiento y los beneficios que aporta el agua hidrogenada.

El agua hidrogenada contiene grandes beneficios para la salud. Para un mayor entendimiento, el agua hidrogenada está compuesta por H2O (agua normal) en la que se ha disuelto el gas hidrógeno. Esto no implica que cambie su composición, sino que simplemente al beber ese agua,se toman esos gases de hidrógeno. El hidrógeno es una partícula que posee grandes ventajas para el cuerpo, por ello, conseguir un mayor porcentaje disolviendo esas partículas conseguirá mayores beneficios.

Actualmente, existen dos formas de conseguir esta agua hidrogenada. Se puede comprar embotellada o un dispositivo que se encarga de ionizar el agua normal transformándola en agua hidrogenada.

Entre los beneficios que puede aportar el agua hidrogenada, se puede conseguir una mejor función cerebral, perfeccionamiento en el rendimiento deportivo, reduciendo la fatiga, beneficios en el metabolismo y en las personas que tienen los niveles de colesterol altos, que gracias al agua hidrogenada consiguen nivelarlos y una reducción de la inflamación, evitando la muerte celular de las células sanguíneas, consiguiendo mejores niveles de energía y una mejor calidad del sueño. Además, los pacientes de cáncer con tratamientos de radioterapia mejoran su calidad de vida con el agua hidrogenada.

Los expertos que aconsejan beber agua hidrogenada, también indican que la mejor forma es rápidamente para que no se escape ninguno de sus gases. Todavía, no existe ningún estudio que confirme la cantidad que se debe tomar para recibir todos los beneficios. En las pruebas, las cantidades que han estudiado abarcan desde los dos vasos hasta los 2 litros de agua al día.

