Gastronomía, activismo y estilo de vida saludable en las actividades de la feria VEGANA 2022 de Vigo Comunicae

miércoles, 22 de junio de 2022, 16:30 h (CET) Charlas, showcookings, conciertos, mesas redondas, espacio para perros y un programa de citas para gente vegana tipo "Tinder". La feria cuenta con el patrocinio principal del Concello de Vigo, el apoyo de la Diputación de Pontevedra y la colaboración de The Vegan Agency, Violife, Heura, Unión Vegetariana Española, Grupo Avanza, Radio Vigo Cadena Ser, Gadis y +Cocina. Se suman Ford España y su concesionario en Vigo, Galmotor, como partners de movilidad con varios coches eléctricos y con cuero vegano El primer fin de semana de julio, el recinto ferial IFEVI de Vigo acogerá la segunda edición de Vegana 2022, la feria vegana más grande de Europa. La organización ha presentado hoy su programación, que ofrece más de 40 actividades.

Charlas, mesas redondas, showcookings, conciertos, sesiones de cine, clases de yoga y hasta un original evento de citas (speed dating) para gente vegana, entre otras actividades, se sucederán sin interrupción cada día desde la apertura hasta el cierre.

18 charlas sobre activismo, nutrición o derechos animales

El escenario “Charlas” reunirá durante los tres días a destacados profesionales veganos y activistas en defensa de los animales como la periodista Paula González, CEO de The Vegan Agency; Verónica Larco, directora de ProVeg España; Laura Jiménez, de la Unión Vegetariana Española; Borja Monzó, de V-Label; las nutricionistas Maika López y Natalia Albino, de Nutrisalud; el divulgador científico Gonzalo Quesada; el profesor de filosofía Óscar Horta, de la Universidad de Santiago de Compostela (USC); Jon Koreaga, creador de la marca Bask; Marc Coloma, cofundador de Heura Foods; las creadoras de contenido Izakun Unibaso y Rocío Cano; el activista Bruno León; o la politóloga Míriam J. Lastra.

Entre las citas imprescindibles se encuentran el “café con Macu, vegana desde 1979”, o la mesa redonda que profundizará en la necesidad de incorporar menús veganos en los comedores escolares, en la que participarán representantes de las plataformas FOANPAS y ESVECO junto a Izaskun Unibaso y Rocío Cano. Por último, también tendrán su espacio santuarios y ONG como Vacaloura o Tu Abrigo su Vida.

Showcookings de queso, carne, pescado y un cachopo 100 % vegetal

Otro de los platos fuertes de la feria es la oferta gastronómica, que sorprenderá a los asistentes a través de los expositores, los food trucks y un intenso programa de showcookings —con degustación final—, que irán de la mano de reconocidos profesionales de la cocina como Gerson Iglesias, Míriam Fabà, Matías González, Álex Pirla, Natalia Rey, Andrés Otero, Cholo García, Aida Lídice, Gabriel López, Iván Iglesias o Lidia González. En compañía de innovadoras marcas como Violife, Heura, NaturGreen, Conasi, Guimarana, Gudi, La Cuchara Verde, Algamar o Tata.

Zona infantil, ocio y un “Tinder” vegano

Los más pequeños también podrán disfrutar de la feria en una completa zona infantil dividida en tres grandes espacios en los que se ofrecerán talleres gratuitos de cocina (“Mini Vegan Chef”), cuentacuentos, cerámica, agroecología, pintacaras, creación de tintes naturales, marcapáginas botánicos, cómics y un espacio de lectura.

También tendrán protagonismo las clases de yoga, el maquillaje, las plantas y los juegos para todas las edades, como el “Vegan Tinder”, un programa de citas rápidas presentado por Lorena Izquierdo y Jenny Rodríguez, o el “Skeirrum”, actividad que convertirá el recinto ferial en un enorme tablero de juegos lleno de acertijos y misterios. Tampoco faltarán el cine social ni los conciertos, ofrecidos por el cantautor Luis Carrillo, la cantante y compositora viguesa Ronseya, y los grupos Nós y The Hendersons.

