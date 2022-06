Nexitum, personal shopper inmobiliario en Barcelona Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de junio de 2022, 12:52 h (CET)

La figura del personal shopper se ha vuelto indispensable para cada vez más personas que buscan encontrar las mejores opciones y condiciones para la compra de una propiedad.

La razón es que se trata de un profesional experimentado del sector inmobiliario, que ofrece a sus clientes una asesoría y ayuda totalmente personalizada, según sus necesidades específicas, para la compra de una vivienda.

La firma Nexitum es, ahora mismo, una de las más importantes firmas de personal shopper inmobiliario Barcelona, conformada por dos profesionales con más de 20 años de experiencia en el sector, comprometidos con ofrecer un servicio enteramente dedicado al comprador.

Las funciones de un personal shopper inmobiliario Básicamente, un personal shopper inmobiliario es un profesional que se encarga no solo de asesorar a un comprador sobre las mejores opciones de vivienda para su caso, sino de conocer de manera directa y personal cuáles son sus deseos, qué es exactamente lo que busca, sus gustos y sus necesidades a la hora de querer adquirir un inmueble. Posteriormente, lo que hace el profesional es encargarse de buscar los pisos por el cliente, basándose estrictamente en sus requerimientos.

Este nivel de personalización y de cercanía con el comprador es lo que ha hecho del personal shopper alguien muy solicitado y un aliado fundamental para encontrar las mejores opciones de compra en el mercado inmobiliario.Además, es alguien que se encargará absolutamente de todo el proceso, desde la búsqueda de la vivienda hasta la realización de los trámites, contacto con los vendedores, negociación y consecución de la venta. Esto facilita, en gran medida, las cosas para el comprador, quien prácticamente no tendrá que hacer nada más que recibir la llave de su nueva vivienda y disfrutar de ella.

Contratar los servicios de Nexitum El mercado de bienes raíces en Barcelona es complejo y encontrar la vivienda ideal puede ser todo un reto. No obstante, Nexitum es una firma de personal shopper inmobiliario en Barcelona que ofrece soluciones a esto gracias a sus socios y su equipo multidisciplinar quienes cuentan con amplia trayectoria y experiencia en este mercado.

Junto con su cliente, se encargan de hacer una lista de sus deseos, necesidades, objetivos y presupuesto, para encontrar por él las mejores opciones. Durante todo el día, los profesionales de Nexitum buscan el inmueble ideal explorando todo el mercado, incluyendo los pisos particulares que poseen entre los ofrecidos por las distintas compañías inmobiliarias, con las que tienen colaboraciones.

Adicionalmente, se encargan de toda la parte jurídica del proceso, como las actas de comunidad, urbanismo, etc. Así como también de ayudar con los contratos, negociar con los bancos las hipotecas, financiaciones y mucho más. Finalmente, hacen uso de arquitectos experimentados para asegurarse de que el piso esté correcto antes de concretar la compra.

Contratar un personal shopper inmobiliario con Nexitum es muy sencillo y puede hacerse directamente desde su página web. Sus profesionales estarán siempre dispuestos a ofrecer su ayuda. Además, sus honorarios siempre son fijos, por lo que no habrá sorpresas en este sentido.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.