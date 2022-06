Desvelados los finalistas de los Digital Beauty Awards 2022 Comunicae

miércoles, 22 de junio de 2022, 16:06 h (CET) Ya se conocen los finalistas de la segunda edición de los Digital Beauty Awards, los premios que reconocen el trabajo de las empresas, instituciones y profesionales en el campo de la digitalización y el comercio electrónico en el sector. El jurado ha hecho la primera selección entre las más de 300 candidaturas para elegir a los finalistas que representan a más de 50 empresas del sector. Los premios constan de 12 categorías, cada una de ellas cuenta con 9 finalistas La segunda edición de los Digital Beauty Awards (DBA) ya tiene finalistas. Tras un largo periodo de análisis de las más de 300 candidaturas recibidas, el pasado 21 de junio el jurado de los premios seleccionó a las mejores candidaturas para cada uno de los doce premios que se otorgarán.

Impulsados por el Beauty Cluster, el mayor clúster español de cosmética, perfumería y cuidado personal, los DBA premiarán a las mejores empresas, profesionales e iniciativas en digitalización y comercio electrónico en España y los ganadores se conocerán en una exclusiva gala que tendrá lugar en la Casa Milà (La Pedrera) de Barcelona el próximo 22 de septiembre.

La edición 2021 de los Digital Beauty Awards (DBA) contó con 240 candidaturas de los que una treintena fueron premiados en una lujosa gala que tuvo lugar presencialmente y adaptada a las limitaciones que imponía la situación de la pandemia en ese momento. A la Gala acudieron un centenar de invitados y pudo seguirse nacional e internacionalmente en streaming. Realizó la apertura institucional D. Raül Blanco, secretario general de Industria y de la Pyme del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Destacaron la doblemente premiada Freshly Cosmetics como mejor marca digital y mejor ECommerce del sector, Irma Ugarte (Sephora – LVMH) como mejor directiva digital, Cantabria Labs por la mejor campaña de marketing digital, Bella Aurora Labs por el mejor lanzamiento de un nuevo ECommerce, Airparfum Timeless como mejor startup digital, Ai.Lice (Puig) como mejor innovación digital, Dermofarm como mejor proyecto de transformación digital de una empresa del sector y, finalmente, Gema Herrerías como mejor divulgador profesional y Marta Masi como mejor influencer.

Según Ivan Borrego, director de los DBA y del Beauty Cluster: ‘Afrontamos esta segunda edición con una enorme expectativa por parte de toda la industria española de la belleza. Hemos recibido una cantidad enorme de candidaturas lo que demuestra el magnífico trabajo que el sector ha hecho y sigue haciendo en la transformación digital de todos sus procesos. Nuestros premios se han convertido ya en un punto de encuentro anual y un referente para todos los profesionales de cosmética y perfumería interesados en la digitalización y el e-commerce. Este año, además, hemos incorporado nuevas categorías para premiar la innovación digital en retail y las innovaciones que contribuyen a la sostenibilidad del sector”.

Los premios cuentan con un jurado de expertos en digitalización, comercio electrónico y marketing y comunicación del sector de la belleza. Se estrenan como jurado en esta edición expertos de la digitalización como José Carlos Cortizo (Product Hackers), del sector de la belleza como Josep Alboquers (Julia Perfumeria Family Office) o Gabriel Federici (Mintel) y de los medios de comunicación como Silvia Martín (La Vanguardia) y Jaime de Haro (IP Mark). Además de figurar como jurados honoríficos algunos de los ganadores de la edición 2021.

Además, este año el Beauty Cluster organizará el mismo día la primera edición del Digital Beauty Summit, el primer foro de conocimiento, experiencias e innovación exclusivo sobre e-commerce y transformación digital en la industria española de la belleza. Contará con expertos de primer nivel y entornos para debatir, compartir y conectar con otros profesionales sobre innovación tecnológica y digital, nuevas soluciones y su aplicación al comercio online, evolución y perspectiva de la comunicación en redes sociales, casos de éxito del sector y muchos otros temas de innovación y tendencias en digital que impactarán en la industria de la belleza en los próximos años.

LISTADO DE FINALISTAS DE LA EDICIÓN 2021

MEJOR MARCA DIGITAL: Para aquella marca de cosmética, perfumería o cuidado personal que se haya distinguido por un trabajo excelente en el campo digital. Atida/Mifarma, Foreo, Freshly, ghd, Esthederm, Lush, MiiN, Sensilis, You are the princess.

Para aquella marca de cosmética, perfumería o cuidado personal que se haya distinguido por un trabajo excelente en el campo digital. MEJOR DIRECTIVO DIGITAL: Para aquel profesional que ha destacado por su impulso de la digitalización de su organización o del sector belleza en general. Reme Navarro (Atida-Mifarma), Maria Cudeiro (Chroma Pharma), Jaime del Valle (L'Oreal-Modiface), Marta Panera (Foreo), Chen Yue (Phergal), Lilin Yang (Miin Cosmetics), Siham Bouhrir (Provital), Camila Tomás (Airparfum), Gerardo Cañellas (Perfume's Club).

Para aquel profesional que ha destacado por su impulso de la digitalización de su organización o del sector belleza en general. MEJOR CAMPAÑA DE MARKETING DIGITAL: Para aquella campaña de marketing digital que haya destacado por encima del resto por su impacto, calidad o novedad. Batiste, Bioderma, Birchbox, Cantabria Labs, Cumlaude, Herbatint, Phergal, Mesoestetic, Sephora.

Para aquella campaña de marketing digital que haya destacado por encima del resto por su impacto, calidad o novedad. MEJOR ECOMMERCE DEL SECTOR: P ara aquella plataforma de venta online, incluidos Marketplace que más hayan contribuido al desarrollo de las categorías de cosmética, perfumería y/o cuidado personal. 5th Avenue, Atida/Mifarma, Freshly Cosmetics, Marta Masi, Perfume's Club, I.C.O.N, The Organic Republic, Tmall Global, Wikiparfum – Profilers.

ara aquella plataforma de venta online, incluidos Marketplace que más hayan contribuido al desarrollo de las categorías de cosmética, perfumería y/o cuidado personal. MEJOR NUEVO ECOMMERCE DEL SECTOR: Para aquella plataforma de venta online, incluidos Marketplace cuyo lanzamiento en los últimos 12-14 meses haya supuesto una aportación excelente o diferencial para el sector belleza. Ha de haberse lanzado oficialmente a partir de mayo de 2021. Ainea Parfums, Anne Möller, Atashi, Germaine de Capuccini, Innia Beauty, Pure Niche Lab, Scentmate, Siwon Mencare, Two Poles.

Para aquella plataforma de venta online, incluidos Marketplace cuyo lanzamiento en los últimos 12-14 meses haya supuesto una aportación excelente o diferencial para el sector belleza. Ha de haberse lanzado oficialmente a partir de mayo de 2021. MEJOR STARTUP DIGITAL DEL SECTOR: Para aquella nueva empresa con menos de 3 años de antigüedad que haya sobresalido por su actividad, capacidad innovadora, tecnología o desarrollo en el campo digital en cualquier parte de la cadena de valor del sector de la cosmética y perfumería. Imstant Cosmeceutics, Innia Beauty, Pharmexcare, Rulls, Roda Cosmetics, Scentmate, Skinbliss, Trustedbrand, Unavida Cosmetics.

Para aquella nueva empresa con menos de 3 años de antigüedad que haya sobresalido por su actividad, capacidad innovadora, tecnología o desarrollo en el campo digital en cualquier parte de la cadena de valor del sector de la cosmética y perfumería. MEJOR INNOVACIÓN DIGITAL: Para aquella tecnología, aplicación o solución en el ámbito digital con aplicación en el sector que haya destacado por su novedad o innovación. Airparfum-Museo del Prado, D'Lite, Ean.Nose, Kemchain, Modiface, Scent Maps, Scentmate, Skinbliss, The 3D Beauty Marketplace.

Para aquella tecnología, aplicación o solución en el ámbito digital con aplicación en el sector que haya destacado por su novedad o innovación. MEJOR INNOVACIÓN DIGITAL SOSTENIBLE: Para aquella nueva tecnología, innovación o solución digital que contribuye de forma clara a impulsar o mejorar la sostenibilidad del sector en cualquiera de sus procesos, tanto industrialmente como en experiencia del consumidor. Airparfum, Envaselia, Grupo Caher, Interim Manager, Modiface, Müla, PharmaUX, Szentia, Trusted Brand.

Para aquella nueva tecnología, innovación o solución digital que contribuye de forma clara a impulsar o mejorar la sostenibilidad del sector en cualquiera de sus procesos, tanto industrialmente como en experiencia del consumidor. MEJOR INNOVACIÓN DIGITAL EN RETAIL BEAUTY: Para aquel punto de venta o proveedor de soluciones digitales en PDV que haya desarrollado iniciativas digitales mejorando así la experiencia del consumidor en perfumerías, farmacias, centros de estética u otros PDV. Airparfum 2.0, Carol Bruguera, Ean Nose (Regia/Airparfum), Kriim Natural Cosmetics, Modiface (L'Oréal), Perfume's Club, Scent Ticket (Sampling Innovations), Tmm / Jean Louis David, Trison Necsum / Primor.

Para aquel punto de venta o proveedor de soluciones digitales en PDV que haya desarrollado iniciativas digitales mejorando así la experiencia del consumidor en perfumerías, farmacias, centros de estética u otros PDV. MEJOR PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL: Para aquel proyecto empresarial de digitalización de la organización o sus procesos que haya sido ejemplar y un caso de éxito en el sector. Airparfum, DKSH, Grupo Caher, Impress, Kosmetikon, Phergal, L’Oréal, Grupo Naos, Trison Necsum / Primor.

Para aquel proyecto empresarial de digitalización de la organización o sus procesos que haya sido ejemplar y un caso de éxito en el sector. Dada la alta participación, para las categorías de mejor divulgador y mejor influencer se han seleccionado 15 finalistas.

MEJOR DIVULGADOR PROFESIONAL: Para aquel experto con formación, experiencia y conocimiento del sector que contribuye a una divulgación honesta, fundamentada y positiva del sector en redes. Estefanía Blanco de @eblancol, Paula Fernández de @f armaadicta, Arturo Álvarez-Bautista de @arthourosalba, Pablo García de @medicadoo, Carmina Alfonso Padilla, Farmacia Senante @farmaciasenante, Héctor Núñez de @cosmetocritico, Miriam Llantada de @secretsandcolors, Inma Riu de @farmaschool, Cristina Carvajal de @caldesnud, Laura Bey de @lbey__, Marián García de @boticariagarcia, Mentactiva @mentactiva, Sandra Iruela de @sandirperfumes, Verónica Vivas Lopez de @veronicavivascr.

Para aquel experto con formación, experiencia y conocimiento del sector que contribuye a una divulgación honesta, fundamentada y positiva del sector en redes. MEJOR INFLUENCER: Para aquel profesional u organización con alta capacidad de impacto en redes, de generar influencia y estados de opinión que contribuye positivamente a la proyección del sector y de los productos cosméticos. Álvaro Platón de @alvaroplaton, Estefanía Blanco de @eblancol , Amparo Violero de @nuclear.beauty, Reme Navarro de @remenavarro, Leticia Sánchez de @mycrazymakeup, Laura Bey de @lbey__, Marta de @unviciosano, Anna Fuester de @partners.incream, Elisa Rios de @elisariosmontes, Irene de @Ireniusx, Ishasa de @Ishasamkp, Lena de Pons de @LenadePons, Marta Masi de @martamasi5, Marta Pons de @martaponsbeauty, Nadia de @nadiskin,

Para aquel profesional u organización con alta capacidad de impacto en redes, de generar influencia y estados de opinión que contribuye positivamente a la proyección del sector y de los productos cosméticos. Sobre los premios

Los Digital Beauty Awards (DBA) del Beauty Cluster son los primeros premios nacionales de digitalización y comercio electrónico en cosmética, perfumería y cuidado personal que se celebran en España. En 2022 se celebra la segunda edición, que premiará a las mejores iniciativas en digitalización y comercio electrónico en cosmética, perfumería y cuidado personal.

Toda la información sobre los DBA incluidas las bases legales y de participación está disponible en: www.digitalbeautyawards.com . Vídeo resumen gala 2021: https://vimeo.com/617806939

Sobre el Beauty Cluster

Beauty Cluster es una asociación privada que promueve la colaboración con el propósito de potenciar el desarrollo sostenible y la competitividad de la cadena de valor del sector de la cosmética, perfumería y cuidado personal. Lo integra más de 240 empresas, es el clúster líder del sector belleza en España y el segundo mayor de Europa. Impulsa la innovación, la internacionalización, la formación y la transformación digital.

Es el único clúster mundial de belleza acreditado Gold Label. Fundador de la primera entidad formativa de negocios especializada en belleza, la Beauty Business School. Creador del primer Marketplace B2B de la industria de la cosmética y perfumería y del medio de comunicación Next in Beauty.

Si se desea más información sobre Beauty Cluster, visitar www.beautycluster.es o su perfil de Linkedin

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Demetrio Carceller Arce: "La educación, el cuidado de las personas y la convivencia, nuestra razón de ser" Freehand Arquitectura explica cómo la decoración influye en el cerebro y el estado de ánimo eXp alcanza los 300 agentes en su primer año de actividad en España Bodega de los Secretos da las claves para comer fuera de casa y no engordar Vendemostucoche.com: la feria de venta de coches entre particulares. Domingo 26 de junio en Madrid