Auge en el sector bancario: Adecco busca 500 personas en toda España

miércoles, 22 de junio de 2022, 16:10 h (CET) Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, a través de su división especializada en Banca & Seguros, ofrece más de 500 nuevos puestos de trabajo en el sector bancario en toda España. Concretamente los perfiles más demandados son gestores/as, cajeros/as, y gestores/as comerciales, entre otros El sector Banca juega un papel muy importante en el tejido productivo español. En estos momentos las compañías afrontan una gran transformación digital. Trabajadores y usuarios son actores principales de esta revolución tecnológica en pleno auge, que ha dado un paso de gigante en 2020 y 2021 por la COVID-19 y que seguirá adelanta a lo largo de todo 2022. La bajada en picado de la presencialidad en los bancos dio la gran oportunidad a la banca online, que se situó como la primera opción de los clientes. Y aunque el año pasado se acometieron grandes ajustes de plantillas debido a la reestructuración del sector, de nuevo, la Banca comienza a necesitar de nuevos perfiles.

En este contexto, Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, a través de su división especializada en Banca & Seguros, ofrece más de 500 nuevos puestos de trabajo en el sector bancario en toda España, y es que, tras meses de poca actividad en el sector, el verano se presenta activo para la banca. Y esto es solo un adelanto a la próxima campaña de verano.

Así, Adecco seleccionará en toda España a más de 500 personas que quieran trabajar en el sector bancario, concretamente, los perfiles más demandados son gestores/as, cajeros/as, y gestores/as comerciales, entre otros.

Se trata de una gran oportunidad para todas aquellas personas interesadas en el sector bancario, con clara orientación al cliente, que busquen nuevos retos y desarrollarse profesionalmente en alguna de las principales entidades financieras del país.

Si se atiende a la distribución geográfica de las 500 vacantes en el sector Banca las regiones que están ofertando más empleo ahora mismo son la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Cataluña, el País Vasco, Galicia, Baleares, Andalucía, y la Comunidad Valenciana, pero las ofertas están repartidas por todo el territorio nacional.

Las funciones de los candidatos/as seleccionados serán variadas dependiendo del puesto, ya que hay muchas vacantes para cubrir.

La misión de los empleados en las ofertas de gestores/as de banca será el asesoramiento a los clientes, tareas administrativas y comerciales de oficina, operativa de caja, el apoyo en tareas comerciales (gestión de llamadas, etc.) y la detención de oportunidades de negocio.

Los perfiles seleccionados para la posición de gestor/a comercial de banca se encargarán de la atención y servicio a los clientes, el asesoramiento para la contratación de productos financieros, seguros y/o servicios, el arqueo de caja, la resolución de incidencias, la captación de nuevas oportunidades de negocio y consolidación de clientes ya establecidos, y la apertura de cuentas, clientes, nuevos expedientes, tramitación de todo tipo de productos bancarios.

Como cajero/a de banca las funciones de los empleados serán la atención y ayuda presencial y telefónica a los clientes para todo tipo de gestiones administrativas bancarias con el fin de conseguir su satisfacción y/o captación, el conteo y gestión del dinero, reintegros, la colaboración con el resto de los componentes del equipo en la gestión de oficina, el apoyo al área comercial en tareas como la concertación de visitas o venta cruzada, funciones de caja para pagos, cobros, transferencias, domiciliaciones, etc.

Las personas que quieran acceder a estas ofertas deberán tener formación universitaria finalizada en Licenciatura, Diplomatura o Grado en Empresa, Economía, ADE, Derecho, Relaciones Laborales o similar. Se valorará la experiencia previa en banca, en el desarrollo de funciones comerciales o de relación con el cliente en el sector bancario, además de un buen nivel de inglés.

Adecco está buscando personas proactivas, con actitud positiva y ganas de aprender, habilidades comerciales y de orientación al cliente, y capacidad de trabajo en equipo. En algunas vacantes se requiere disponibilidad para incorporación inmediata, y se ofrece un plan de formación para conocer todos los productos financieros.

Todos los interesados/as pueden consultar las más de 500 vacantes disponibles e inscribirse en las ofertas a través del siguiente enlace: https://empleo.adecco.es/trabajar-en-sector-banca/

