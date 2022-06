‘La Casa de los Aromas’, aliada para darle un nuevo aire a los armarios Comunicae

miércoles, 22 de junio de 2022, 16:22 h (CET) El cambio de temporada es el momento ideal para renovar las fragancias del hogar. La ‘Casa de los Aromas’ se va a convertir en la mejor aliada para el ‘temido’ cambio de armario Ese momento que se intenta constantemente ‘procastinar’, pero que, dadas las actuales fechas, es prácticamente imposible de esquivar. Para dar un aliciente, ‘La Casa de los Aromas’ ofrece toda una serie de productos orientados a perfumar toda la ropa recién ordenada, de un modo sutil y armonioso.

Un ejemplo de ello son los Sobres Perfumados que, no solo sirven para los armarios y cajoneras, sino también para baño y coche. Y con toda una variedad de aromas únicos para adaptarse a todos los gustos: algodón, canela-naranja, lavanda, infantil, jazmín, frutos rojos, vainilla, rosas, océano, tropical, azahar, chocolate o almendra.

Asimismo, su tamaño y versatilidad, en forma de percha, los convierte en el complemento ideal para el cambio de armario, aportando una agradable fragancia, no solo a la ropa, sino a toda la estancia. Además, sus aromas contienen un alto porcentaje de aceites esenciales naturales y pueden servir para perfumar cajones.

Y, si lo que se busca es perfumar el armario de un modo más directo, se puede optar por los Sprays de la Colección Pop. Distintas fragancias y aromas como el Chocolate, Mix de Frutas o Bubble Gum, inspirado en los aromas más golosos y una imagen pop. También servirán también para ambientar cualquier tipo de estancia, dejando una fragancia duradera e inconfundible.

Sobre Flor de Mayo y Casa de los Aromas

Con más de 30 años de trayectoria, Flor de Mayo y Casa de los Aromas, forman parte de Jesús Gómez S.L., empresa familiar fundada en los años 90 y líder en la fabricación de fragancias, productos de belleza y ambientación. Todos ellos, orientados a satisfacer el cuidado personal y la creación de ambientes únicos en el hogar. Cuenta con laboratorio propio, con el objetivo de mantener en todo momento la calidad de sus productos, al disponer de un equipo técnico de profesionales con gran experiencia en el sector cosmético, perfumería y ambientación. Siempre con la finalidad de mejorar el resultado final de los productos, apoyan también la formación del personal y colaboran con laboratorios y expertos externos.

