Top Courier explica los aspectos a tener en cuenta en el transporte nacional

miércoles, 22 de junio de 2022, 15:54 h (CET) Si se desa contratar los servicios de transporte nacional, habrá ciertas cosas que se deberán tener en cuenta, como, por ejemplo, el destino donde se va a enviar o la urgencia con la que se necesitará que llegue Algunos de los aspectos a tener en cuenta en el transporte nacional son por ejemplo el destino de la mercancía, la urgencia del envío o aspectos económicos o de volumen. En Top Courier, empresa afincada en San Sebastián de los Reyes (Madrid), conocen al detalle todos los pormenores de los distintos medios para usar en servicios de transporte de mercancías nacionales, por lo que podrán aconsejar a sus clientes de todas y las mejores opciones de las que disponen.

La opción más económica, el transporte por carretera

Con el transporte por carretera los costes disminuyen de forma notable, además de ser uno de los medios de transporte nacionales más usados y más rápidos en España. Top Courier, cuenta con el título de operador de transporte nacional e internacional y desde hace dos décadas forma parte de una red de transporte nacional por la cual canalizan los envíos de sus clientes, para llegar a cualquier punto de España.

El servicio por carretera tiene a su vez diferentes servicios a tener en cuenta, como los que ofrecen en Top Courier:

Servicio 24. Con este servicio pueden garantizar la entrega de la mercancía en las siguientes 24 horas de la entrega de esta en sus oficinas.

Servicio 14. El servicio 14 garantiza que la paquetería llegará a su destino antes de las 14:00 horas del día siguiente.

Servicio antes de las 10:30. Con este servicio se hace entrega en destino antes de las 10:30 horas del día siguiente. Estos servicios son interesantes en función de la rapidez, distancia o volumen de la mercancía a entregar.

El ferrocarril y el barco, condicionados por la cercanía de una estación de tren o puerto

El servicio de transporte de mercancías por ferrocarril o por mar a nivel nacional se usa normalmente cuando estas son muy grandes o pesadas, y el transporte por carretera es inviable. Si se decanta por este tipo, se deberán contemplar los gastos, ya que siempre son más elevados, además de tener en cuenta que para llegar al destino, lo más normal es que luego se deba contratar el servicio de transporte por carretera.

Por aire, si es muy urgente y no importa pagar de más

Si se necesita transportar la mercancía de forma inmediata y la distancia es muy lejana, como, por ejemplo, canarias, si dudar el mejor sistema es el avión, aunque debe seguir contemplándose la posibilidad de tener que contratar transporte por carretera para llegar al destino final, puesto que, si no hay un aeropuerto cercano, la distancia se debe salvar de este modo.

