Orden en casa con Feng Shui para generar bienestar en uno mismo, con Sonia Ramos

La calidad de vida mejora mientras se cambian aspectos del entorno de una persona, según la filosofía del Feng Shui. El orden es, quizás, el aspecto más importante. Con la reorganización de espacios se consigue la circulación de la energía positiva, generando, a su vez, bienestar y paz mental. Asimismo, la decoración alegre y la eliminación de basura y suciedad ayuda a este proceso. En este sentido, es recomendable contar con la ayuda de un especialista como Sonia Ramos para conseguir resultados en el menor tiempo posible. En el caso de esta Home Organizer, se encarga de aplicar el orden en casa con Feng Shui.

¿Por qué es importante mantener el orden en casa según el Feng Shui? La limpieza y la organización en un hogar van de la mano. Según el Feng Shui, eliminar los objetos que no se utilizan y solo ocupan espacio, ayuda a atraer las buenas energías. Además, organizar los muebles y decoración puede eliminar los obstáculos y permitir una mejor circulación de aire y energía, lo que a su vez, traerá suerte al propietario.

En este sentido, los expertos en el tema recomiendan que cada objeto tenga un espacio destinado para que no interfiera con actividades diarias. Por ejemplo, los cables u ordenadores, deben estar en una habitación especial, guardados en cajones o estantes. Por su parte, la ropa, accesorios y zapatos, no deben dejarse sobre la cama o sillas, es indispensable que ocupen un lugar en el armario. De esta manera, se mantendrá un orden y la energía no se estancará.

Los espacios limpios y organizados también ofrecen una sensación de tranquilidad, acogimiento y paz. Cuando una persona vive en un espacio como este, será más sencillo aclarar y despejar su mente, ser productivo y enfocarse en sus metas.

La función de un Home Organizer La organización va más allá de conseguir un lugar para cada objeto en una habitación. Se trata de idear un sistema que permita mantener el orden de manera efectiva, sin que sea una tarea pesada. Por esta razón, fue creado el rol del Home Organizer, una persona que se ocupa de ordenar espacios interiores para hacerlos más atractivos y funcionales. Estos profesionales se suelen especializar en diseño interior, por lo que tienen el conocimiento para crear proyectos acordes a diferentes áreas.

Sonia Ramos es una de esas especialistas, con la particularidad de que ella aplica la filosofía del Feng Shui en sus trabajos. Bajo estos principios, ayuda a sus clientes a elegir un mobiliario acorde al espacio de las habitaciones, elimina el hábito de la acumulación de objetos, enseña herramientas de gestión de tiempo y mucho más.

La aplicación del Feng Shui en el hogar puede equilibrar energías y atraer cosas positivas. Por ello, cada vez es más solicitado tanto por celebridades como por público común.